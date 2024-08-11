陳茂波：香港須深刻思考貫徹國家所給的定位

財政司長陳茂波今日(11日)發表網誌。他表示，在國家制度型的進一步開放、全面深化改革過程中，香港必須更深刻思考如何貫徹國家所給的定位，融入國家發展新格局。 陳茂波表示，上月在北京舉行的中國共產黨二十屆中央委員會第三次全體會議，通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》(《決定》)，對國家和香港未來的發展至關重要。《決定》中有一段明確提到香港戰略定位的部分，即圍繞「三個中心、一個高地」。

充分發揮離岸人民幣業務樞紐的角色 他表示，香港作為國際金融中心，要充分發揮離岸人民幣業務樞紐的角色，未來透過加強離岸人民幣流動性、增加產品和風險管理工具、完善基礎設施，助力穩慎扎實推動人民幣國際化。 航運中心發展方面，智慧航運、綠色航運和航運相關的專業服務，都是政府重點着力的方向。貿易中心發展方面，我們提出了將香港建構為「跨國供應鏈管理中心」，由供應鏈管理、貿易融資到專業服務諮詢，一站式全力支援「走出去」的內地企業在海外的產能和供應鏈布局，幫助它們在複雜的地緣政治下，更深度參與全球的產業分工和合作。

陳茂波表示，國際政經環境複雜多變，香港的發展難免會遇到困難和挑戰，但與不少其他地區相比，香港始終優勢獨特、條件優越，在「一國兩制」這最大優勢下，只要因應不斷變化的內外環境，思變、求變，凝心聚力，奮發進取，香港的明天一定會更好。