陳茂波：香港馬拉松展城市風貌 商鋪參與應援抓緊商機

財政司長陳茂波今日(9日)發表網誌。他在網誌中表示，渣打香港馬拉松今早(9日)舉行，今年便有約一萬五千名來自全球一百個國家和地區的跑手參加，佔參加者總數約兩成。陳茂波指，這項體育盛事本質屬比賽，但通過長跑路線的安排，將運動結合香港城市風貌，讓參加者以另一種視覺和方式深度體驗這座城市，可說是「以體塑旅」的典範案例之一。而沿途數百家商鋪參與應援，在支持盛事的同時也捕捉當中的商機，共同把這項盛事的經濟效益最大化。

他指，啟德體育園將於三月開幕，多項國際大型體育和文娛盛事將相繼在該處上演，箇中蘊藏的經濟效益和對活力香港的宣傳，實在讓人期待。此外，多項廣受注視的盛事活動亦即將舉行，包括下周首次在美國以外舉行、具全球影響力的Web 3活動Consensus 大會(本月18至20日)，以及三月的巴塞爾藝術展和LIV Golf香港站等。

本港設計作作品風靡亞洲市場 有機會闖一片天

陳茂波又指，近年全球的潮玩產業、「谷子經濟」迅速崛起，各類型的動漫、電玩、玩具，成功吸引了年青人的注意力，並牽引出這組群的龐大消費力，估計規模達數以千億元計。他指，最近好幾款風靡本港、內地以至亞洲市場的藝術玩具、潮玩角色，正是出自本港設計師的創作。這些帶有香港元素的IP，創造了數以億元計的價值，也為香港的創意產業樹立新的標竿。

陳茂波表示，香港的設計師、創作者擁有寬廣的視野，同時認識內地、亞洲以至國際市場的文化和需求，乘著香港便捷聯通龐大的內地和世界市場，只要創造出獨特、具個性、引發大眾情感共鳴的IP產品，都有機會闖出一片新天。他稱，香港的文化和創意產業有優秀的人才，政府與業界正通力合作，舉辦更多業界的盛事，去年舉辦的「香港時裝設計周」、「設計營商周」等，，在展示香港創意力量、提升本港業界能見度的同時，也匯聚區域和國際的頂尖菁英，相互交流，讓香港中外文化藝術交流中心的內涵更加豐富。



