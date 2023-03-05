陳茂波：鼓勵跨界別創意文化合作 培育本地人才

財政司長陳茂波表示，香港經濟正朝著多元化、高增值方向發展，其中文化創意產業就為市民、特別年青人，創造了更寬廣的發展空間，提供了更多發展機遇。他指截至去年9月底，政府已向「創意智優計劃」撥款近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1萬3千家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。
他表示，新一份《預算案》將再向創意智優計劃注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力，另亦資助香港設計中心及貿發局的相關旗艦活動及培育計劃。
重視本地人才培養
陳茂波亦在網誌指，政府將持續增加對職專教育投入的資源，當中《預算案》提出要推行為期2年的先導計劃，2023/24學年起中學生可在文憑試的框架下同時修讀職專教育相關課程，並在修畢課程後可同時取得文憑試證書及資歷架構第三級的職專教育文憑，讓他們可順應個人興趣，探索更多個人未來發展的路徑。
除了文化創意相關的部分，陳茂波表示亦重視本地人才培養，他指《預算案》亦向「海運及空運人才培訓基金」注資2億元，加強物流業的人才培訓；以及推出「專上學生金融科技實習計劃」，讓學生更早培養對金融科技的興趣，希望為本港「八大中心」的建設壯大本地人才庫，也為香港的發展提供所需的人力資源。