陳茂波：鼓勵跨界別創意文化合作 培育本地人才

財政司長陳茂波表示，香港經濟正朝著多元化、高增值方向發展，其中文化創意產業就為市民、特別年青人，創造了更寬廣的發展空間，提供了更多發展機遇。他指截至去年9月底，政府已向「創意智優計劃」撥款近23億元，資助創意業界在本港和外地舉辦約650個項目，約1萬3千家中小企受惠，創造近3萬個職位和超過8萬個培育機會。

他表示，新一份《預算案》將再向創意智優計劃注資5億元，鼓勵更多跨界別、跨領域的創意文化合作項目，並支持本地電視台與內地或亞洲團隊聯合製作綜藝電視節目，提升香港流行文化的影響力，另亦資助香港設計中心及貿發局的相關旗艦活動及培育計劃。