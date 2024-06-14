陸委會指台遊客遭港警盤查增多　保安局批台方抹黑

保安局強調，有關警察頻繁截停搜查旅客的說法與事實不符，一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。警方會嚴格按照法例進行截停及搜查，該人的國籍、種族或外貌並非考慮因素。（香港中通社資料圖片）

台灣傳媒報道，近日有傳台灣旅客到香港旅遊時，在街頭、地鐵屢遭香港警察盤查，要求出示證件並翻查隨身物品。陸委會發聲明提醒因應香港《維護國家安全條例》及《港區國安法》實施，赴港澳風險升高，呼籲旅客留意可能引發的人身安全風險及應注意之事項。陸委會指依照港澳規定，警員在任何時地發現行為可疑人士時，可以防止、偵察或調查罪行之目的，截停並要求該人士出示身分證明文件供查閱，如合理懷疑有犯罪之虞時，更可進行搜查，如未能出示身分證明文件或配合搜查，即有可能違法，故在港澳應隨身攜帶護照等身分證件，及避免誤觸當地法規。

保安局回覆本港傳媒稱，強烈譴責中國台灣地區假借所謂旅遊建議，誣衊抹黑《香港國安法》及《維護國家安全條例》生效後，赴港風險增加，並對這些以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄表示強烈不滿。

保安局強調，有關警察頻繁截停搜查旅客的說法與事實不符，一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。警方會嚴格按照法例進行截停及搜查，該人的國籍、種族或外貌並非考慮因素。