陸瀚民不角逐連任 50人已報名選立會

立法會換屆選舉提名期已展開，選舉事務處接獲累計50份提名表格，而選委界陸瀚民昨宣布不角逐連任，至今累計28名現任議員表明棄選。全國僑聯前副主席盧文端指，任何干擾破壞立法會選舉的言論和行徑會觸犯《港區國安法》，又稱據了解本港官員已到澳門，取經當地立法會選舉的動員投票經驗。 經民聯選委界陸瀚民在社交平台指，經考慮及與經民聯黨友、太太商量後決定不角逐連任，未來會在新崗位繼續連結各界，「為貢獻國家和香港特區一起努力」，一如既往報效國家和服務香港。

陸瀚民所屬的經民聯在現屆議會有9個議席，連同4名年過七十的立法會主席梁君彥、工程界盧偉國、商界林健鋒及地產及建造界龍漢標，經民聯已有逾半現屆議員棄選。

陸瀚民

盧文端：中央高度重視立會選舉 政府日前指今次選舉「愈熱烈愈好」，盧文端在報章撰文表示，任何干擾破壞立法會選舉的言論和行徑，不單違反本港的選舉法例，更觸犯《港區國安法》和《維護國家安全條例》，強調「有關方面都會毫不手軟，堅決依法打擊」。他提到，港澳辦和駐港國安公署近日發表有關今次選舉的文章，表明中央對立法會選舉的高度重視，亦是向內外反中亂港勢力發出嚴正警告。

澳門上月舉行立法會選舉，投票率高達53.35%，公務人員投票率更是極高。盧文端稱，據其了解香港相關官員已赴當地「取經學習」，全力部署做好選舉組織動員安排，而本港多個社團和機構也在籌備各種動員投票活動，他相信本港將出現前所未有的選舉總動員，投票率自然會超過上一屆。 新界東南競爭最激烈 選舉提名期第四日，選舉事務處再接獲19份提名表格，累計有50人已報名參選。每區有兩席的地區直選方面，新界東南選區有5人報名，競爭最激烈，其次是新界西南4人報名；功能界別就累計有10人報名，包括鄉議局、法律界、社福界、工業界(第二)、金融服務界、批發及零售界、人大政協界，以及有3席的勞工界；選委界則合計15人報名。