陸續復課｜師生回校前要快測 採樣棒毋須插太深

全港今起分階段復課，有團體建議家長應在子女起床後為其做快速測試。(資料圖片)

全港學校在復活節假期後分階段復課，小學今起可率先恢復半日面授課堂，教育局長楊潤雄希望學生不要緊張或有太大壓力，應逐步理順作息時間。當局規定，師生每日回校前須先進行快速測試，有兒科醫學團體表示，為兒童採樣時拭子棒毋須進入鼻腔太深位置。衛生防護中心呼籲，家長應安排子女在早上刷牙前採樣，而醫管局亦已預留指定診所名額和醫院床位數目。

小學今起可回復半日面授課堂，師生在回校前要做快速測試成為「疫下新常態」，但不少幼童都抗拒接受鼻腔拭子採樣。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會等多個兒科醫學團體表示，一般鼻腔拭子棒進入鼻腔的深度都不用太深，2至6歲為1.5至2厘米、6至12歲為2厘米、12歲以上為2至3厘米。

團體建議，家長應在子女起床後做鼻腔拭子採樣，採樣前避免洗鼻、飲食、刷牙和漱口，以免減低鼻壁黏膜上病毒的數量，從而減低測試靈敏度。團體又提到，鼻腔只有少量微絲血管，如採樣正確流鼻血的機會不大，而輕微流鼻血不會影響健康。不過，團體指口含式快速測試方法暫未獲衛生防護中心認可，小朋友含住測試棒作太大動作亦容易導致口腔創傷，故暫未建議小朋友用這個方法。

教育局長楊潤雄昨在社交網站祝願學生復課順利，形容學生能重返校園恢復以往學習和社交生活值得高興，但重新適應也是一種挑戰。他建議，同學應逐步理順作息時間、適當調整生活節奏和規律，又不應緊張和給自己太大壓力。

指定診所為學生留名額

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，學生回校聚集或有傳播風險，每日做快速測試可避免病毒量高或受感染學生入校園。他同樣呼籲，家長應在子女起床後刷牙前「第一時間」採樣，若驗出陽性就要盡快經網上平台呈報。醫管局總行政經理何婉霞亦指，家長發現子女呈陽性後不要驚慌，如有病徵應預約指定診所求醫。醫管局為應對復課，今起會把小學和幼稚園學生納入指定診所「關愛專線」服務對象，而各醫院聯網也會預留一定病床數目，供確診學童入住。