隔夜菜放雪櫃會產生亞硝酸鹽致癌？食安中心咁樣講

食物環境衞生署食物安全中心今日公布，蔬菜經煮熟(熟菜)及存放後，亞硝酸鹽含量變化的調查結果。結果顯示，熟菜樣本在雪櫃裏存放一夜後，並沒有檢出亞硝酸鹽。

中心發言人表示，因應坊間有說法指熟菜存放在雪櫃一夜(俗稱隔夜菜)後，亞硝酸鹽含量會迅速增加，中心於是從零售點收集5種常吃的蔬菜樣本(莧菜、白菜、菜心、唐生菜和翠玉瓜)進行研究，並在烹煮前後檢測其亞硝酸鹽含量。

溫度低延遲亞硝酸鹽形成

烹煮後，每種熟菜會分成兩組，分別在室溫和冷凍溫度(攝氏0至4度)下存放，並按時(在存放滿6、12、24、36、48、72小時後)檢測其亞硝酸鹽含量。

研究結果顯示，熟菜在雪櫃裏存放一夜後，其亞硝酸鹽含量未有增加；而存放3天後，亞硝酸鹽含量仍然很低。存放溫度是影響熟菜中亞硝酸鹽含量上升的主要因素，冷凍溫度會令細菌不活躍，延遲亞硝酸鹽的形成。