隔空反駁新冠與流感病死率相若 盧寵茂批嚴重選擇性偏誤

新冠肺炎變異病毒株Omicron病徵常被指較以往病毒株輕微，醫管局前行政總裁梁栢賢認為，如由放寬社交距離措施的5月起計，新冠肺炎死亡率至今與季節性流感相若，均為約0.1%。醫務衛生局長盧寵茂昨隔空不點名批評，有人單以部分數據企圖說明新冠肺炎與流感病毒相若，形容有關以偏概全的說法令市民對疫情麻痹。衛生防護中心昨亦主動談到病死率，指抽取短時段的新冠病毒病死率與流感比較，並不恰當。

特首李家超周二(13日)重申Omicron死亡率為0.6%，是流感的6倍，強調把新冠肺炎視為流感並不正確。同日晚上，梁栢賢在社交網站發表約270字的文章，同意整個第五波疫情的死亡率的確是流感的6倍，但如聚焦放寬社交距離措施後的時期，粗病死率已降至0.098%，認為與流感死亡率相若。他並提到，不同階段的社區感染情況有別，分析數據要精準、不應「一刀切」計算。港大感染及傳染病中心總監何栢良昨亦整理不同時期的死亡率，指第一至四波、第五波1至4月和5至9月的死亡率，分別為1.68%、0.76%和0.11%。

批有人用部分數據令市民對疫情麻痹

盧寵茂昨發表逾1,500字的網誌反駁指出，「用數據說話」是客觀、科學，但「利用數據說話」就可能是主觀、偏誤。他解釋，以5月起計的新冠肺炎和流感平均死亡率比較，涉及「嚴重選擇性偏誤」、無視數千新冠死者的不幸，更稱今年5月至今的流感死亡率其實是0。他理解市民抗疫逾兩年，希望疫情盡快受控，惟批評有人利用部分數據，企圖說明疫情已發展至流感相若，猶如裝作瞎子摸象、以偏概全，誤導市民輕視疫情和令市民對其麻痹。

衛生防護中心昨在疫情記者會的主動公布事項，花近10分鐘解釋病死率的計法，以及新冠肺炎與流感之別。中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，一直沒有科學證據支持BA.4或5的病徵，較Omicron其他病毒株輕微，又認為要用同等定義去比較新冠肺炎和流感。他承認，本港5月起因採取多項防疫措施減死亡，令病死率降至0.1%，惟不能只以兩至三個月的數據，比較兩者嚴重程度。

衛防中心：流感0.1%病死率屬平均值

歐家榮續解釋，流感也不會以單一季度的數據判斷，所謂0.1%病死率只是平均數值，而每年流行H1N1或H3N2等病毒，以及疫苗是否匹配等因素，也會影響長者感染甚至離世的數字。因此，他認為病死率從今年年頭起計算較恰當。