隔離設施錄12宗盜竊刑毀等刑事案　去年至今開支近14億元

醫務衞生局回覆立法會特別財委會書面提問指，在13.91億元營運開支當中，有10.52億元用作保安、清潔及消毒服務，膳食佔2.09億元、公用設施及專用物料花費1.02億元，至於維修保養和家具、設備則分別要1,760萬元和880萬元。

政府在去年新型肺炎第五波疫情時，興建多個社區隔離設施，當局指各設施合共接收逾24萬名確診者，開支合共13.91億元，又透露去年至今各隔離設施共發生12宗刑事案件，包括刑事毀壞和盜竊等，當中3宗暫未有人被捕、2宗經徵詢法律意見後不作檢控。

5違反隔離令確診者 遭警告後繼續隔離

當局又根據保安局提供的資料指，各個隔離設施去年起有12宗刑事案件，4宗刑事毀壞分別發生於新田社區隔離設施、皇后山隔離中心和洪水橋社區隔離設施，其中新田的被捕人被判處18個月感化令、罰款120元，皇后山一宗經徵詢法律意見後不作檢控，洪水橋兩宗則無人被捕。

此外，竹篙灣社區隔離設施發生一宗「襲擊致造成身體傷害」，同樣徵詢法律意見後不作檢控。潭尾和新田社區隔離設施亦各有一宗盜竊案，其中一人被判囚2個月，緩刑3年及罰款500元。隔離酒店和竹篙灣另有5宗違反隔離令個案，涉事者遭嚴厲警告後已重返房間或設施繼續隔離。