隔離設施｜社區隔離設施2月22日起不接受入住申請　接送服務暫停

政府為有需要入住社區隔離設施的新冠病毒檢測陽性人士設立消防處指定熱線，安排接送服務，惟服務將於2月22日起停止運作，不接受入住申請。政府今日（17日）提醒市民，有關的過渡性安排將維持至本月28日供香港居民使用，由於入住隔離設施的人士最多可以逗留7天，最後申請入住日期為本月21日。上述安排同時適用於由社會福利署管理為檢測陽性院舍院友提供服務的暫託中心。

隨着過渡性安排結束，衞生署衞生防護中心再次提醒檢測陽性的市民應採取預防呼吸道疾病的各項健康措施建議，包括注意個人衞生，盡量減少與同住人士在沒有佩戴口罩的情況下接觸，並盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通及每日清潔和消毒家居環境。

如屬高危人士或出現明顯病徵應盡快求醫

如感染人士屬高危人士或出現明顯的病徵，例如發燒、咳嗽、氣促、嘔吐和腹瀉等，應盡快求醫以獲得及時的治療。有病徵的人士應留在家中休息，避免外出。沒有徵狀的人士可自由外出或上班。感染人士於檢測陽性後的首5天應時刻佩戴貼面的外科口罩、如KF94口罩、KN95口罩、N95口罩或呼吸器，避免接觸高危人士或與其他人同桌用膳，亦不應前往人多擠迫的地方及參與大型聚會，以減少病毒傳播的風險。



感染人士應時刻留意自己的身體狀況，如出現症狀或病徵惡化，必須盡快求醫。檢測陽性但沒有病徵的人士應避免前往公立醫院或普通科門診，以將珍貴公共醫療服務及資源保留予有需要人士。已在醫健通登記並取得新冠口服藥物作治療2019冠狀病毒病的私家醫生名單已上載於www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_pd_antiviral.pdf，方便市民接受治療。