隔離酒店｜逾1.4萬人曾入住　房間日租1000至1600元不等

截至4月底，第五波疫情期間有1.4萬人曾入住社區隔離設施酒店。圖為曾屬社區隔離設施酒店的赤鱲角麗豪航天城酒店。(資料圖片／鍾式明攝)

本港在第五波疫情的高峰期，部分新型肺炎確診者獲安排到政府租用的社區隔離設施酒店，接受隔離。食物及衞生局長陳肇始透露，參與的酒店若全面協助運作，即提供硬件設施及員工等，每間房間日租為1,600元，如未有提供員工協助運作，日租則為1,000元。

部分隔離酒店轉做宿舍

陳肇始今日(4日)書面回覆立法會議員提問時，指今年2月初確診數字大幅飆升時，政府從多方面增加社區隔離設施的供應，包括租用商業酒店及邀請酒店業界積極參與，以應付需求。截至上月25日，有超過1.4萬人入住過社區隔離設施酒店進行隔離，她表示個別酒店入住率曾經高達九成，惟強調疫情變化迅速，某個時刻的使用率高低並不能準確反映實際情況。

相關酒店亦不止用作隔離用途，政府指在評估社區隔離設施的使用情況後，部分曾改作內地援港醫療隊的宿舍、醫管局及安老院舍在疫情期間為相關員工安排的宿舍，以及作為指定檢疫酒店等。陳肇始稱，疫情尚未完結，未能提供政府租用酒店作社區隔離設施的具體開支。