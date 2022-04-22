隨機致電｜涉10猜猜我是誰騙案 呃長者115萬 4人被捕

「阿媽救我……」小心墮電話騙案陷阱！警方過去4個月接獲10多宗「猜猜我是誰」電騙案，騙往冒認受害人的兒子或親人，訛稱被捕、與人爭執等藉口，急需大量現金，而受害人絕大部分為年長女性(65至92歲)，損失4萬至15萬元，涉案金額合共達115萬元。警方日前展開行動，拘捕3男1女(29至43歲)，包括在北角一酒店拘捕2名男主腦，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及藏毒等罪。行動仍繼續，不排除有更多人落網。

警方根據情報鎖定多名騙徒身份，前日(20日)採取行動，在炮台山一公園發現一名目標人物從76歲女受害人接過7萬元騙款，附近有另一疑人負責「睇水」，探員上前拘捕2人，起回7萬元；期間更有一名神色慌張的88歲婆婆徘徊，經詢問後得悉她擬將15萬現金交予騙徒。警方按線報到被捕人居住酒店，搜獲冰毒等毒品和吸食工具；及後在北角一間酒店房間，再拘捕兩名集團主腦。

港島總區高級督察唐為國指，詐騙集團成員隨機致電受害人，假冒是他們的親人如兒子等，以不同藉口指需要大量現金，例如謊稱遭警方或內地公安拘捕需要保釋金，又或與人爭執打架需要巨額賠償，並會指示他們即日或翌日，將現金帶到指定地點，交給「兒子」的朋友。警方調查亦發現集團成員藏身酒店 ，且不定期轉換酒店，選址在無閉路電視覆蓋的地方交收騙款，及用大量電話卡操控下線，隱藏身份。