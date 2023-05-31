隱瞞利益衝突承辦工作坊　中學教師認欺詐罪候判

廉政公署早前落案起訴一名中學教師，指他隱瞞其服務供應商主要股東身分，詐騙學校委聘該服務供應商為學生舉辦一個工作坊。該名教師今日(31日)在屯門裁判法院承認一項欺詐罪名，違反《盜竊罪條例》第16A(1)條。暫委裁判官朱仲強將案件押後至6月21日判刑，以待索取被告的社會服務令報告，又頒令被告須向宏信書院賠償48,000元，即涉案的服務費金額。被告獲准保釋。

32歲被告劉達理，為基督教香港信義會宏信書院前教師。案情透露，案發時被告為直接資助計劃中學宏信書院的設計科教師。宏信書院的指引規定，如涉及採購及物料供應的職員得知其本人或家人與供應商或承辦商有任何關係，須盡早向法團校董會作出書面申報。被告於2021年4月被委派在當年6月的課外活動周舉辦一個機械人工作坊。