集合全球家居精品 一站式採購平台 香港時尚家品家紡展2024 聯繫環球商家

都市人辛勞工作，亦對時尚生活有所追求。由香港貿易發展局主辦的香港時尚家品家紡展，於今日（4月20日）起至4月23日於灣仔會展中心舉行，匯聚全球16個國家和地區合共1,750家展商，帶來最新的時尚家品和紡織品，讓入場的業內買家可與展商洽談採購和合作，以拓展人脈和市場。
香港時尚家品家紡展由「香港國際家用紡織品展」及「香港時尚家品展」，再重新命名而成，是為業內人士而設，以設計為重點的家品貿易展會。展覽吸引來自日本、泰國、台灣及中國內地等地設立展館，展示具地區特色的家居用品，其中包括日茨城縣、青森縣和山形縣的窯器、陶器、木漆等傳統手工藝品；於台灣榮獲CET最佳獎、金點設計獎、台灣精品獎的產品；而泰國館會由Thai Houseware Trade Association 負責。
展出著名設計師及品牌 時尚生活產品
於精萃廊則帶來多著名品牌及設計師的產品，包括Topchoice（香港）、Ucome、Amercook 和 AmVegan（中國大陸）、Azuda（台灣）等，帶來別具風格特色的展品。展會並設置的文創體驗區，吸引了超過50家充滿設計理念和文化獨特性的國際設計者及設計師品牌參展，走在色彩時尚尖端的PANTONE更成為展會的合作夥伴，於策展期間已提供專業的色調指導。還有著名藝術書籍出版商TASCHEN將展館的休憩空間打造成時常生活圖書館。還有來自不同地區包括菲律賓、日本及台灣的參與者，連同本地的設計力量，將於展會中展示各地不同特色的家居用品。
買家除可於示範環節親自體驗最新產品、特色家品的用途，並與展商充交流外，更可參加一系列活動，包括由業界翹楚主講的研討會，分享行業最新發展趨勢和前景。
展覽+ 全天候捉緊商機
展覽亦採用了線上線下融合展覽模式的「EXHIBITION+」(展覽+)，除參與實體展覽外，更有「商對易」（Click2Match）智能配對平台、線上線下研討會及論壇，以及「貿發網採購」平台 (hktdc.com Sourcing)等，買家可以24小時全天候與展商及生意拍檔保持聯繫，讓中小企的代表可隨時捉緊商機。
除了香港時尚家品家紡展外，同期會展還會舉辦香港時裝節，將展示最新的示裝和配飾。此外，貿發局於4月下旬還有4個時尚生活產品展，包括香港禮品及贈品展、香港國際印刷及包裝展、香港奢侈品包裝展，以及香港國際授權展，帶來本地和海內外的時尚產品和奢侈品，而且買家只需憑一張買家證，便可參觀4大展覽，以捕捉更大商機。
免費登記入場證：https://tinyurl.com/yc64863u
【香港時尚家品家紡展 2024】
日期：2024年4月20日至23日（香港會議展覽中心）
2024年4月13日至30日（商對易網上平臺）
更多：https://www.hktdc.com/event/homeinstyle/tc