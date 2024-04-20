集合全球家居精品 一站式採購平台 香港時尚家品家紡展2024 聯繫環球商家

都市人辛勞工作，亦對時尚生活有所追求。由香港貿易發展局主辦的香港時尚家品家紡展，於今日（4月20日）起至4月23日於灣仔會展中心舉行，匯聚全球16個國家和地區合共1,750家展商，帶來最新的時尚家品和紡織品，讓入場的業內買家可與展商洽談採購和合作，以拓展人脈和市場。

香港時尚家品家紡展由「香港國際家用紡織品展」及「香港時尚家品展」，再重新命名而成，是為業內人士而設，以設計為重點的家品貿易展會。展覽吸引來自日本、泰國、台灣及中國內地等地設立展館，展示具地區特色的家居用品，其中包括日茨城縣、青森縣和山形縣的窯器、陶器、木漆等傳統手工藝品；於台灣榮獲CET最佳獎、金點設計獎、台灣精品獎的產品；而泰國館會由Thai Houseware Trade Association 負責。

展出著名設計師及品牌 時尚生活產品 於精萃廊則帶來多著名品牌及設計師的產品，包括Topchoice（香港）、Ucome、Amercook 和 AmVegan（中國大陸）、Azuda（台灣）等，帶來別具風格特色的展品。展會並設置的文創體驗區，吸引了超過50家充滿設計理念和文化獨特性的國際設計者及設計師品牌參展，走在色彩時尚尖端的PANTONE更成為展會的合作夥伴，於策展期間已提供專業的色調指導。還有著名藝術書籍出版商TASCHEN將展館的休憩空間打造成時常生活圖書館。還有來自不同地區包括菲律賓、日本及台灣的參與者，連同本地的設計力量，將於展會中展示各地不同特色的家居用品。 買家除可於示範環節親自體驗最新產品、特色家品的用途，並與展商充交流外，更可參加一系列活動，包括由業界翹楚主講的研討會，分享行業最新發展趨勢和前景。