集團招飛機豬快閃運毒 5人機場被捕主腦監豬落網

警方毒品調查科在剛過去的暑假，展開為期35天反毒品行動。行動中，偵破192宗毒品相關案件，檢獲約1,366公斤不同種類的毒品及第一部受管制毒藥，總值約7.59億元，以大麻及可卡因佔最多數，拘捕217男45女，年齡介乎15至72歲，部分人士已被落案起訴。

檢新興毒品太空油

檢獲毒品中，亦發現2.17公斤的懷疑俗稱「太空油」的受管制藥物「依托咪酯」，這款新興毒品主要呈粉末及液態狀，毒販會將太空油加入到電子煙油，配合電子煙機或滲入液態電子煙彈，在社交媒體及娛樂場所上銷售。警方表示，依托咪酯用於麻醉鎮靜藥物，為第一部毒藥，受法律管制；又指濫用依托咪酯會引起身體不良反應，長期服用對腦部神經造成不可逆轉傷害。