集團招飛機豬快閃運毒 5人機場被捕主腦監豬落網

警方毒品調查科在剛過去的暑假，展開為期35天反毒品行動。行動中，偵破192宗毒品相關案件，檢獲約1,366公斤不同種類的毒品及第一部受管制毒藥，總值約7.59億元，以大麻及可卡因佔最多數，拘捕217男45女，年齡介乎15至72歲，部分人士已被落案起訴。
檢新興毒品太空油
檢獲毒品中，亦發現2.17公斤的懷疑俗稱「太空油」的受管制藥物「依托咪酯」，這款新興毒品主要呈粉末及液態狀，毒販會將太空油加入到電子煙油，配合電子煙機或滲入液態電子煙彈，在社交媒體及娛樂場所上銷售。警方表示，依托咪酯用於麻醉鎮靜藥物，為第一部毒藥，受法律管制；又指濫用依托咪酯會引起身體不良反應，長期服用對腦部神經造成不可逆轉傷害。
暑假拘33青少年五成涉販毒
被捕人中，33名為20歲以下，一半涉販運危險藥物被捕。兩名年僅為15歲，其中一名15歲男童涉嫌販毒，另一名15歲女童涉管有懷疑毒品可卡因被捕。警方表示，毒販招攬年輕人販毒，呼籲家長留意子女有否吸毒及販毒問題。
警方亦指販毒集團在網上以「搵快錢」作招徠，以俗稱「飛機豬」的形式，安排被招募的人士以快閃形式，短時間到其他國家接收毒品，再將大量毒品藏於個人行李中偷運入本港。
快閃飛海外販毒
警方日前在機場破獲案件，拘捕5人，先在入境大堂拘捕從馬來西亞回港1男2女(年齡介乎19至24歲)，在24歲女子行李中檢獲10.5公斤懷疑海洛英，黑市值672萬元，另外兩名隨行的24歲姓張男子及19歲姓黃女子，則為監察和護送「監豬」的角色。同一時間探員亦在機場的士站拘捕分別31歲男子及27歲女子，被捕男子相信為集團主腦。
警方指，有別於以往毒品旅行團模式，販毒集團增加成本，以快閃模式，甚至即日來回運毒，企圖增加執法部門追查難度。