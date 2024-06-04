集團海陸偷運私煙來港儲存元朗鐵皮場 海關檢值5700萬私煙拘37歲倉主

因應煙草稅增加，香港海關加強打擊市內的私煙儲存和分銷活動，在上周三（5月29日）於葵涌及元朗展開反私煙行動，成功搗破2個大型私煙儲存倉庫，檢獲1,260萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,700萬港元，應課稅值約4,200萬港元，並扣查2輛涉案車輛和拘捕1人。

一名37歲男子被捕

海關稅收罪案調查科調查主任陳嘉豪講述案情時表示，人員收集情報後，跟蹤一個活躍於新界區的走私香煙集團，上周三（29日）下午，海關發現該集團成員在葵涌打磚坪街的工廈單位內，搬運一批私煙到停車場一輛私家車上，隨即採取行動，突擊搜查該工廈單位，檢獲130萬支疑未完稅香煙，當場拘捕一名37歲男子，其後押解該名男子到停車場搜查兩輛涉案貨車，在貨車上檢獲110萬支走私煙。海關其後跟進調查，同日晚上突擊搜查元朗丹桂村一個鐵皮場，檢獲1,020萬支懷疑未完稅香煙。海關相信被捕男子為集團骨幹成員，報稱任司機，負責運送私煙，同時為工廈單位的承租人。