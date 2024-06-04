集團海陸偷運私煙來港儲存元朗鐵皮場 海關檢值5700萬私煙拘37歲倉主

因應煙草稅增加，香港海關加強打擊市內的私煙儲存和分銷活動，在上周三（5月29日）於葵涌及元朗展開反私煙行動，成功搗破2個大型私煙儲存倉庫，檢獲1,260萬支懷疑未完稅香煙，估計市值約5,700萬港元，應課稅值約4,200萬港元，並扣查2輛涉案車輛和拘捕1人。
一名37歲男子被捕
海關稅收罪案調查科調查主任陳嘉豪講述案情時表示，人員收集情報後，跟蹤一個活躍於新界區的走私香煙集團，上周三（29日）下午，海關發現該集團成員在葵涌打磚坪街的工廈單位內，搬運一批私煙到停車場一輛私家車上，隨即採取行動，突擊搜查該工廈單位，檢獲130萬支疑未完稅香煙，當場拘捕一名37歲男子，其後押解該名男子到停車場搜查兩輛涉案貨車，在貨車上檢獲110萬支走私煙。海關其後跟進調查，同日晚上突擊搜查元朗丹桂村一個鐵皮場，檢獲1,020萬支懷疑未完稅香煙。海關相信被捕男子為集團骨幹成員，報稱任司機，負責運送私煙，同時為工廈單位的承租人。
私煙涵蓋13個不同品牌
行動中，海關發現私煙涵蓋13個不同品牌，相信不法分子透過不同的海路或陸路的走私渠道將私煙運入香港，然後以百鳥歸巢方式集中儲存在元朗丹桂村的鐵皮場內，其後再重新包裝，並混入鞋或紙巾等貨物內，改頭換面偽造成不同貨物，推出市面銷售。
私煙主要供應給本地市場
海關相信不法分子將私煙重新包裝，分批儲存在不同地方，企圖減低被偵查的損失。而鐵皮場隱蔽及偏遠的特點，是為逃避海關的偵查。初步調查顯示，鐵皮場運作僅兩個星期，私煙主要供應給本地市場，其中三成是白牌煙，三成運往海外銷售，如煙稅較香港更高的地區如澳洲及新西蘭等，海關已將有關資料交予海外執法機關跟進，相信是次行動已嚴重打擊有關私煙集團，不排除稍後有更多人被捕。海關相信目前僅小量私煙流出市面。