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2023-11-22 04:30:28
日報

集梵高莫奈波提切利等50藝術巨匠52作品 香港故宮首辦英國國家美術館珍藏展

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從波提切利到梵高 英國國家美術館珍藏展

香港故宮舉行「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽展廳。(陳詠琳攝)

梵高、莫奈、波提切利等50名藝術巨匠的52幅頂尖藝術傑作已雲集香港！香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，由今起至明年4月11日舉行。除欣賞真跡外，展覽亦結合多媒體體驗，包括揭示畫作底下肉眼無法看見的秘密。圖、文︰陳詠琳

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」亞洲站的第三站，第一、二站分別為上海及首爾，亦為香港首度舉行的英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽。展覽按主題分為6個單元，展出52幅藝術鉅作均由多位備受推崇的大師於十五世紀至廿世紀初創作，經典名作涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個藝術史上重要的轉捩點；包括桑德羅‧波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇跡》、湯瑪斯‧羅蘭士的《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》、文森‧梵高的《長草地與蝴蝶》、克勞德‧莫奈的《鳶尾花》。

入場者除欣賞藝術家精湛筆觸，每幅畫作背後，亦有不同小故事，香港故宮文化博物館副館長（研究策展及節目）王伊悠介紹，《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》(又名紅衣男孩)是一幅知名畫作，亦是英國首次以名畫為內容發行的郵票；畫作呈現一名年僅6至7歲的貴族男童，相當聰穎，為前英國首相之孫，惟作品創作約6年後、即男童13歲時，死於肺結核。梵高的《長草地與蝴蝶》則繪於他入住法國南部的精神病院後，約於1890年創作2幅以醫院旁新修剪草地為題的油畫，今次展品是其中之一。展覽配以互動媒體裝置，恍似真蝴蝶在草地中飛舞。
 

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從波提切利到梵高 英國國家美術館珍藏展 從波提切利到梵高 英國國家美術館珍藏展

介紹英國國家美術館修復研究

是次香港站展覽特色之一，是最後一部分的教育空間「探索名畫的秘密」，王伊悠指，將展示部分展出名畫的技術分析，介紹英國國家美術館如何透過科學與修復研究，利用顏料分析及X射線螢光掃描等技術，揭示畫作底下肉眼無法看見的秘密，包括法蘭西斯高‧德‧哥雅的《多娜‧伊莎貝‧德‧波塞爾》中女子肖像背後，「隱藏」一名男子肖像。她指或因當時戰亂，物資匱乏，故將已畫好男子肖像的畫布重新作畫。

英國國家美術館館長加布里埃爾‧芬納迪指，香港的展覽按不同主題類別展出，非常引人入勝。

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此特別展覽的成人門票票價為150元，特惠門票為75元。

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