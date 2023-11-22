集梵高莫奈波提切利等50藝術巨匠52作品 香港故宮首辦英國國家美術館珍藏展

梵高、莫奈、波提切利等50名藝術巨匠的52幅頂尖藝術傑作已雲集香港！香港故宮文化博物館與英國國家美術館合辦「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」特別展覽，由今起至明年4月11日舉行。除欣賞真跡外，展覽亦結合多媒體體驗，包括揭示畫作底下肉眼無法看見的秘密。圖、文︰陳詠琳

「從波提切利到梵高：英國國家美術館珍藏展」亞洲站的第三站，第一、二站分別為上海及首爾，亦為香港首度舉行的英國國家美術館繪畫藝術珍藏展覽。展覽按主題分為6個單元，展出52幅藝術鉅作均由多位備受推崇的大師於十五世紀至廿世紀初創作，經典名作涵蓋文藝復興、印象派及後印象派等多個藝術史上重要的轉捩點；包括桑德羅‧波提切利的《聖芝諾比烏斯的三個奇跡》、湯瑪斯‧羅蘭士的《查理斯‧威廉‧蘭姆頓肖像》、文森‧梵高的《長草地與蝴蝶》、克勞德‧莫奈的《鳶尾花》。