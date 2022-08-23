集觀光 探索 學習元素 海洋公園推兩海上觀光航線

香港雖是國際大都會，不少地方仍保留昔日漁村風貌。海洋公園推出為期半年海上觀光項目「探索港島南」，項目共兩條航線，分別為中環遊和南區遊，途經一些具歷史地點，一窺香港漁村人、物與事，如過百年歷史青洲燈塔、香港仔魚類批發市場及鴨脷洲造船廠。參加者除可以不一樣角度探索南區地貌和海岸線，旅程亦可學習海洋保育知識。

繼海洋公園大樹灣碼頭於本月初開始逢周末及公眾假期為訪客提供經鴨脷洲往返香港仔和水上樂園的免費渡輪服務後，再於9月3 日至明年3月26日(逢周六、日及公眾假期)推出兩項收費航線︰「小航海家——中環遊」有兩個時段選擇，早上於中環出發往大樹灣碼頭，傍晚則由大樹灣碼頭往中環，航程均約1時，收120元；「小航海家——南區遊」則於下午出發由鴨脷洲觀光舢舨碼頭出發往大樹灣碼頭，航程約45分鐘，收90元。大小同價，每程為82個名額。

相關旅程有由名為「威威村莊村民」海洋公園職員帶領，中環遊將途經於50年前為泳客興建的西環泳棚、分別建於1875年及1905年的青洲燈塔，以及舉辦薄扶林村中秋節舞火龍「龍歸滄海」儀式的瀑布灣；並會沿途講解本港的漁業活動、現代建設及海防軍事資訊，分享瀑布灣、休漁期及香港仔避風塘的歷史點滴。

市民參加南區遊航線，則可在船上遊歷鴨脷洲洪聖古廟、香港仔魚類批發市場及鴨脷洲造船廠等景點，感受新舊漁港風情，認識香港漁業的傳統文化和風俗，以及本地漁民的生活方式。旅程中，小朋友更可透過「尋找魚類」遊戲，學習甚麼是環保海鮮。相關活動昨起在Klook平台接受報名。