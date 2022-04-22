集體回憶｜九巴站牌現身澳洲老人院 助長者進行懷緬治療

移居外地的港人少不免懷念香港的事物，交通工具巴士更是集體回憶。早前九巴捐出巴士站牌到澳洲墨爾本一間老人院，協助長者的懷緬治療，以及幫助患有認知障礙的長者辨別時間和空間，減少遊走問題。雖然這個「安老之家」站並沒有巴士「埋站」，不過對每日到此站等車的「乘客」，最珍貴是能勾起漸遠漸逝的往事。

墨爾本老人院舍「安老之家」44名院友，超過四成人曾在香港居住，七成職員亦為港人，大家都對香港巴士充滿回憶。飄洋過海到達澳洲的站牌，不僅是站柱的高度依照院舍特製，站名、路線圖和車資均是「度身訂造」；該站名為「安老之家」，路線行走地點則維持與香港九巴路線1號和102號，而在兩張特製路線圖中，加上「安老之家」站，車資為3元取意「生生猛猛」。

站牌放在院舍「懷緬廊」，負責改建工程的建築師Vincent表示，安老之家已有30年歷史，設計較舊式，走廊亦較窄，放置巴士站牌和長椅後，難以在「懷緬廊」增添額外道具或裝置，於是想到了在站牌對面的牆上，安裝一個超巨大電子螢幕，播放巴士在彌敦道等地方行走的街景，亦有紅綠燈的聲音，「長者坐著等巴士代入感十分強。」

Vincent又表示，長者對味覺和顏色的敏感度會隨年紀逐漸退化，平衡力和反應亦較差，用餐時間，許多長者心急出入，容易跌倒，透過加設紅色站牌這類鮮艷顏色裝置對長者的大腦有刺激作用，增添紅色站牌和在螢幕播放巴士影像後，長者們猶如置身馬路旁，出入飯堂門口時更加警惕，有效預防跌倒。移居澳洲二十多年、83歲的院友傅先生亦認同，「每次行出飯堂見到(螢幕)有車，都會左望望、右望望先行出去。」