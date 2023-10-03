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2023-10-03 18:12:00

集體回憶｜舊式60號柴油機車喬沛德號　明起鐵路博物館展出

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集體回憶｜舊式柴油機車喬沛德號，將於10月4日起在鐵路博物館展出。(李睿哲攝)

再有港人集體回憶展出！港鐵宣布，已退役的港鐵60號舊式柴油機車「喬沛德號」，經港鐵修復後，將由周三（4日）起於香港鐵路博物館展出，市民屆時可免費入場參觀。60號柴油機車「喬沛德號」，自1974年開始投入服務，至今已服務香港47年。

「喬沛德號」於2021年正式退役

喬沛德號為九廣鐵路時期，最後一批引入本港的柴油電動馬達之一，不過自1983年九鐵全面電氣化後，機車便退出載客，僅用作牽引貨卡和工程車，至2021年正式退役。

是次港鐵將60號機車，捐贈予香港鐵道博物館作永久收藏以及展示，並由康文署文物修復辦公室協助監督及修復工作。

料增加市民對本地鐵路歷史發展興趣

康文署署長劉明光出席列車移交儀式時表示，60號柴油電動號機車在本港列車客貨運歷史有重要地位，見證香港經濟篷勃發展，今次增添該列車成為文物，相信可以增加市民對本地鐵路歷史發展的興趣；又指，館方將推出「智博行」手機應用程式，給予市民最好的參觀體驗，希望與市民共同回顧本港鐵路運輸的變遷發展。

至於港鐵常務總監及香港客運服務楊美珍表示，港鐵近年來致力於推動環保保育和活化退役列車，至今已捐出超過500件退役列車零件，會繼續與夥伴合作，探索列車第二生命保育工作。

「喬沛德號」圖片：

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