雙屍命案｜兩智力問題兄弟疑在家餓死　關注團體及學者促設立個案經理制度

一對有智力問題的中年兄弟早前疑在秀茂坪邨家中餓死，弱智人士家長聯會幹事會主席黃偉雄在電台節目指，作為弱智人士家長，不能接受事件，指現時很多服務，都需當事人主動求助才能夠獲得。他建議設立「個案經理」制度處理個案，認為如有個案經理長期跟進，可提早知道每個家庭的特殊情況，例如今次事件中在母親入院後，可為案中兩兄弟提早作準備。黃偉雄又指，政府將推出的照顧者熱線，未必能幫助到一些高危個案，估計現時本港約有7萬至9萬名智障人士，質疑熱線沒有足夠人手照顧所有有需要的人士。
中大社工系講師丁惟彬同樣希望政府能設立「個案經理」制度，有助及早處理這類特別家庭的問題，避免發生悲劇。丁惟彬說一些家庭開始時或會拒絕受助，但隨年紀漸老或家庭狀況改變，想法會不同，而個案經理一直與個案聯繫，在緊急情況下較容易獲信任，及早介入協助。
社協指死者無覆診 院方可了解其家庭背景
社區組織協會幹事彭鴻昌在電台節目指出，兩名死者的母親入院，院方一般會了解其背景，如果有需要可轉介駐院社工跟進。另外，兩名死者沒有到醫院覆診，彭問及院方可否進一步了解其家庭背景，是否需要轉介社署跟進。而有關家庭有領取綜援，彭鴻昌認為社署除了處理現金發放安排外，亦可決定會否派人跟進個案。
曾協助有關家庭的觀塘區議員張培剛說，不認為事主屬隱閉家庭，因為兄弟的母親有參加活動，遇到問題亦會求助。他亦認為雖然有關家庭並非社署個案，但當事人停止到醫院覆診，院方或社工可以跟進個案。他又指政府可考慮增撥資源予社區團體，加強照顧這類家庭，因單靠坊間義務性質協助較困難。