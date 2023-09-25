雙屍命案｜李家超結束杭州亞運之行後 首度回應智力有障礙兄弟餓死

秀茂坪邨上週五(22日)一對智力有問題的五旬兄弟疑缺乏照顧而餓死。行政長官李家超結束杭州出席亞運開幕式之行，今日(25日)傍晚返抵本港首度回應秀茂坪邨事件。他指出，政府明白照顧者多方面需要，幫助他們也是政府的責任，強調政府會更努力。

他又指，社署有在多方面提供支援，包括廿四小時熱線、現金或資訊上的幫助；又表示期望能提供更多暫託服務。