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2023-09-25 20:18:00

雙屍命案｜李家超結束杭州亞運之行後 首度回應智力有障礙兄弟餓死

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李家超(資料圖片)

李家超(資料圖片)

秀茂坪邨上週五(22日)一對智力有問題的五旬兄弟疑缺乏照顧而餓死。行政長官李家超結束杭州出席亞運開幕式之行，今日(25日)傍晚返抵本港首度回應秀茂坪邨事件。他指出，政府明白照顧者多方面需要，幫助他們也是政府的責任，強調政府會更努力。

他又指，社署有在多方面提供支援，包括廿四小時熱線、現金或資訊上的幫助；又表示期望能提供更多暫託服務。

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陳國基形容事件可悲

另外，政務司司長陳國基今日（25日）於「齊撐照顧者行動」起動禮後，聯同勞工及福利局局長孫玉菡會見記者。被問及秀茂坪慘案，他表示，據他所知，事件中的兩兄弟無向政府提出任何求助，是屬於「少少隱性、需要服務嘅人士」，形容事件可悲，有兩人失去生命。

事隔三日 辦相關大型活動是否不恰當

而事隔三日，辦相關大型活動是否不恰當，陳國基亦未正面回應。他續指，希望將來18區關愛隊多做探訪，找出隱蔽、需要服務的人士，又指「齊撐照顧者行動」起動禮很有意義，希望喚醒大家關注照顧者及被照顧者。

陳國基(中)。(資料圖片) 孫玉菡 (資料圖片)

醫管局有兄弟診斷紀錄 但社署沒有

另外，有指醫管局有兩兄弟的診斷紀錄，惟社署沒有，是否反映雙方合作有不足。孫玉菡回應指，當局一直有與不同機構保持聯繫，就上周五的個案，會進一步想辦法加強各方的連繫。孫玉菡又指，現時互助網、資訊網織得更緊密，所以不能單靠機構去處理事件，而今日的起動禮都是希望喚醒大眾多行一步，更關心身邊人。

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