雙屍命案｜秀茂坪邨雙屍命案 兩男疑因母親入院缺乏照顧致餓死 (更新)

【9月23日更新】

秀茂坪邨發生雙屍命案。周五（22日）下午2時40分，秀慧樓一名保安員巡樓時，發現38樓一單位傳出惡臭異味，於是報警求助，消防趕至破門入屋，發現兩名男子倒臥屋內，經檢查後當場證實死亡，屍身已嚴重腐爛發臭。最新消息指，案中兩名死者，懷疑因為母親今年5月起入院後，缺乏照顧而餓死。

2名死者疑缺乏照顧而餓死

現場消息指，2名死者是兄弟關係，年齡50多歲。據了解兩死者原與母親同住，惟母親早前因病已入院，據悉有死者本身自理能力欠佳。

此外，照顧2名死者的母親患有認知障礙症，5月因為感染耳念珠菌，一直入住九龍醫院至今，兩兄弟的一名弟弟，曾於6月初上門探望，但2名死者不願開門，只是隔著大門聊天。

據了解，現場單位無打鬥等痕跡，死者身上亦無可疑傷痕，而死者家中雪櫃無任何食物，初步相信兩名死者因為無自理能力，在母親入院後飢餓至死。

孫玉菡：高度重視事件

勞工及福利局長孫玉菡周六（23日），向家屬致以深切慰問，指高度重視事件，社署第一時間接觸家屬提供協助。他指，社署和其他社福機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的紀錄。他呼籲家庭遇到困難要尋求幫助，鄰里之間亦要走多一步提供協助，政府會盡力將保護網織得更密，將會推出照顧者熱線，為照顧者安排服務並提供一站式資訊。