熱門搜尋:
杭州亞運 AIRSIDE 中秋節2023 恒大 十一國慶 何詩蓓 雙屍命案 灣仔海濱 網上熱話 張家朗 月餅 iPhone 15 JPEX 林作 香港夜繽紛 大閘蟹2023 綠色債券 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 ESG系列 國際專題 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-09-26 09:27:00

雙屍命案｜醫管局：兩名死者曾自行到醫院探望母親　有能力外出買食物

分享：
醫管局：秀茂坪雙屍命案中兩名死者曾自行到醫院探望母親，有能力外出買食物。(資料圖片)

醫管局：秀茂坪雙屍命案中兩名死者曾自行到醫院探望母親，有能力外出買食物。(資料圖片)

秀茂坪邨上周五(22)一對智力有問題的五旬兄弟，懷疑因為年老母親入院後缺乏照顧而餓死。外界關注，為何政府事前無相關紀錄跟進。醫管局稱，醫務社工跟進女病人期間發現該對兄弟曾自行探望母親，有能力外出買食物。

醫管局表示，事件中的母親仍然在九龍醫院留醫，情況穩定。局方指，女病人今年59日轉往九龍醫院治療，醫院隨即將個案轉介社署派駐醫院的醫務社工，跟進病人的出院及照顧安排。醫務社工其後與病人幼子取得聯絡，病人幼子決定安排病人出院返家後，交由兩名同住的兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。

局方指出，根據紀錄，事件中兩名死者曾分別於6月中及7月底，兩次自行前往九龍醫院探望病人。(Google Map)

局方指出，根據紀錄，事件中兩名死者曾分別於6月中及7月底，兩次自行前往九龍醫院探望病人。(Google Map)

醫護人員於16日會見病人幼子

局方指出，根據紀錄，事件中兩名死者曾分別於6月中及7月底，兩次自行前往九龍醫院探望病人，期間曾提出要求接病人出院，但當時病人的身體狀況並不適合出院，醫護人員於是拒絕要求。而醫生於女病人留院期間，曾多次與病人幼子聯絡，商討病人的病情及跟進安排。醫護人員於16日亦曾會見病人的幼子，期間得悉兩名死者生前有能力自行外出及購買食物。

醫管局指，對事件表示難過及悲痛，會為病人提供合適治療及為家人提供支援，亦會全力配合有關政府部門的調查。兩名死者生前曾於九龍東醫院聯網精神科專科門診覆診，直至2018年停止覆診。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受