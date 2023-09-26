雙屍命案｜醫管局：兩名死者曾自行到醫院探望母親　有能力外出買食物

秀茂坪邨上周五(22日)一對智力有問題的五旬兄弟，懷疑因為年老母親入院後缺乏照顧而餓死。外界關注，為何政府事前無相關紀錄跟進。醫管局稱，醫務社工跟進女病人期間發現該對兄弟曾自行探望母親，有能力外出買食物。

醫管局表示，事件中的母親仍然在九龍醫院留醫，情況穩定。局方指，女病人今年5月9日轉往九龍醫院治療，醫院隨即將個案轉介社署派駐醫院的醫務社工，跟進病人的出院及照顧安排。醫務社工其後與病人幼子取得聯絡，病人幼子決定安排病人出院返家後，交由兩名同住的兄長照顧，認為兩名兄長有能力照顧病人。醫院其後為病人幼子及兩名兄長安排訓練，為病人出院後的家居照顧作準備。