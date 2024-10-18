雙層稅制平衡貿易與健康 烈酒消耗料影響有限

烈酒稅在施政報告宣讀當日起改為兩級稅制，進口價200元或以上的烈酒，其200元以上部分稅率會由100%減至10%。本身是肝臟科專科醫生的醫務衛生局長盧寵茂強調，政府並不鼓勵市民過度使用酒精，又指調整屬經濟貿易政策。
盧寵茂指，今次只是調整高價烈酒進口價的稅制，冀鼓勵更多貿易和相關行業發展，製造更多職位、促進經濟發展等，同時要避免激發本地烈酒消耗量。他認為，特區政府已考慮各項因素，包括醫衛局和醫療衛生界的意見，繼而作出平衡經濟貿易、市民健康和公共財政的針對性調稅決定。
港府曾在2008年撤銷紅酒稅，盧寵茂稱當時的人均紅酒使用量雖微升，但至2013年已回復2007年水平。他強調，今次並非完全撤銷所有稅項，舉例稱一支進口價300元的烈酒，應繳稅款應為首200元的100%及其後的10%，即合共210元，並指出100%稅率也不代表零售價有一半是稅項，故預期對零售價和總烈酒消耗量的影響有限。醫衛局將會密切監察酒精過度使用的相關疾病，以及加強宣傳酒精禍害、戒酒治療服務等。
財政司長陳茂波亦表示，決定調整烈酒稅率時，有考慮到2008年取消紅酒稅的經驗，當年進口紅酒價值雖然上升逾3倍多，但市場銷量增長僅雙位數字，顯示促進高價值紅酒貿易效果明顯。
闡釋施政報告6字控煙方向
另外，施政報告僅以「繼續推行控煙」概括控煙工作，盧寵茂昨稱會推展今年6月公布的10項措施建議，考慮各方意見後今年底或明年初提交立法會，又強調酒和煙屬兩種產品，有不同的健康風險和控制策略。