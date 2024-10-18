雙層稅制平衡貿易與健康 烈酒消耗料影響有限

烈酒稅在施政報告宣讀當日起改為兩級稅制，進口價200元或以上的烈酒，其200元以上部分稅率會由100%減至10%。本身是肝臟科專科醫生的醫務衛生局長盧寵茂強調，政府並不鼓勵市民過度使用酒精，又指調整屬經濟貿易政策。

盧寵茂指，今次只是調整高價烈酒進口價的稅制，冀鼓勵更多貿易和相關行業發展，製造更多職位、促進經濟發展等，同時要避免激發本地烈酒消耗量。他認為，特區政府已考慮各項因素，包括醫衛局和醫療衛生界的意見，繼而作出平衡經濟貿易、市民健康和公共財政的針對性調稅決定。