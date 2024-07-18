雙目視力均不足10% 視障生奪25分 : 讀書靠理解思考運用

今年中學文憑試(DSE)有逾3,700名特殊需要考生，有雙眼視力不足10%的學生，通過不懈努力克服閱讀困難和保持平常心，成功考獲最佳5科25分的佳績；另有患上腦麻痹和脊髓肌肉萎縮症的學生同樣考取25分，3人未來都計劃在港升學。
天生患有眼疾的楊裕陽，左眼和右眼的視力分別只有4%和8%，他在心光盲人學校就讀至中三後轉到聖保羅書院讀書。相比其他同學，楊裕陽在閱讀方面較為困難，需要使用放大儀器才能清楚看到書本文字，做卷時亦必須依賴電腦輸入，因此需投入更多時間溫習。
平常心應對考試毋須過大壓力
楊裕陽表示，DSE考試期間只需保持平常心應對，毋須給自己過大壓力，他又感謝家人和老師一直以來的陪伴和鼓勵，令他最終取得令人欣慰的最佳5科25分成績。在數學必修和延伸部分分別獲得5*和5級成績的他表示，自小已經對數學有濃厚興趣，因此會投放更多時間在數學。他並稱，讀書主要依靠理解和思考運用，視力不是最重要一環。
現時楊裕陽在港大運動人士智能實驗室實習，主要工作是利用人工智能(AI)技術進行各類安全檢驗，日後打算升讀香港科技大學，並選擇向工程或AI方向發展，希望能通過自己在工程領域的專業發展，幫助有需要的人。
腦麻痹患者企業會計科奪5**
另外，香港紅十字會雅麗珊郡主學校今年亦有9人完成應考，其中3人獲得佳績。患有腦麻痹的彭靖家同樣在最佳5科達25分，當中企業會計科更獲得5**級。他表示，雖然病患令他不能長時間坐下、寫字較慢等，但在老師和家人的幫助和鼓勵下，最終取得令人欣慰的成績，現已獲香港大學有條件取錄，將修讀會計課程，未來也希望從事會計工作。
患有脊髓肌肉萎縮症的賴君怡也取得最佳5科25分，中文科更取得5**。她指，雖然要比其他人付出更長的溫習時間，但從未有過放棄念頭，反而在備考過程中獲得了許多人的支持，希望未來能夠入讀香港中文大學哲學系或藝術系。