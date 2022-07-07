雙程證漢斬斃妻子被控謀殺 被告稱曾半跪求情不果才行兇

66歲持雙程證來港的內地無業漢，3年前涉在住所多次與妻子就買餸問題爭拗，他隨即拿菜刀及木椅襲擊妻子全身上下多次致死。他被控一項謀殺罪，案件今日（7日）於高等法院在六男一女陪審團席前續審，庭上播放被告被捕後與警方的錄影會面。被告稱，死者因買餸事宜不繼打罵他，他曾跪下百般求情但都無用，於是才用菜刀向死者「亂咁劈」，再拿出置於麻雀枱下的木櫈，往死者頭部扑，直至死者再無反應，他就更衣回深圳閒逛，最後返港自首。

案情指，66歲男被告肖春强，被控於2019年11月14日在牛頭角上邨常富樓某單位，謀殺55歲女子王鳳桂。肖在陪審團席前否認謀殺罪，承認誤殺罪，但控方拒絕接納其誤殺認罪，決意繼續控以謀殺罪。

半跪求情不果後取刀斬妻

被告稱當日凌晨時分，他們因買餸問題而爭吵，期間死者開始用拳頭打他，兩人糾纏一會，便雙雙滾落床，床被也遭拉落地。死者沒有停手，而責罵肖「X街」、「無得救」，被告稱他曾半跪求情地說：「唔好咁啦，識咗20年啦，打到我咁樣…乜嘢都俾哂你。」

惟他求情無效，他稱當時「亂哂龍」，肖隨即到廚房拿菜狂斬妻子全身上下，特別是左邊頭臉頸手，肖又以木椅擲向妻子，之後擦去身上血跡及更換衣物，鎖門離家乘的士到落馬洲口岸過關前往深圳。他在深圳時曾向內地公安自首，透露他殺了妻子，對方回應只負責過關手續。被告其後回港自首。