雙程證漢斬斃妻子被控謀殺 警誡下認「殺咗老婆」

66歲持雙程證來港的內地無業漢，3年前涉在住所多次與妻子就買餸問題爭拗，他隨即拿菜刀及木椅襲擊妻子全身上下多次致死。他被控一項謀殺罪，案件今日（4日）於高等法院在六男一女陪審團席前開審，庭上透露被告即日被捕後在警誡下指：「我今朝六點鐘左右殺咗我老婆王鳳桂，之後返咗深圳」，控方明日將傳召揭發案件的死者契媽出庭作證。

案情指，66歲男被告肖春强，被控於2019年11月14日在牛頭角上邨常富樓某單位，謀殺55歲女子王鳳桂。肖在陪審團席前否認謀殺罪，承認誤殺罪，但控方拒絕接納其誤殺認罪，決意繼續控以謀殺罪。

疑因 買餸問題導致悲劇發生

控方開案陳詞指，被告肖春强與死者王鳳桂在2017年結婚，兩夫婦沒有子女，肖不時持雙程證來港探望妻子，但兩夫婦經常吵架。死者王鳳桂在11月14日因為肖春强買得太多生果，而責罵肖「X街」、「無得救」，肖隨即把妻子從牀上拉到地上拖出客廳，再到廚房拿菜狂斬妻子全身上下，特別是左邊頭臉頸手，肖又以木椅擲向妻子，之後擦去身上血跡及更換衣物，鎖門離家乘的士到落馬洲口岸過關前往深圳。

死者契媽當日早上因聯絡不到死者，親自上門拍門發現死者不應門，透過保安人員通知消防員上門撬門，便發現身穿睡衣的死者失去知覺，攤在客廳地上，死者當日中午12時許宣告死亡，肖當日下午4時許從羅湖口岸回港，亦致電予死者的朋友及死者與前夫的女兒告白他殺害了死者，警方約在下午4時半以謀殺罪拘捕肖，肖被捕後在警誡下指：「我今朝六點鐘左右殺咗我老婆王鳳桂，之後返咗深圳」。