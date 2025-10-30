雙非子出生後腦癱 醫委會永久擱置聆訊 政府高度關注 去信要求交代

一對內地父母16年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，父母懷疑涉及醫生疏忽，向醫委會投訴。醫委會事隔15年開庭，前日裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。醫衞局今日(30日)晚上發稿指，對有關投訴個案的處理表示高度關注，並已去信醫委會要求交代；又向涉案病人及其父母表達慰問，並會與相關部門跟進有關病人的醫療和福利需要。

醫衞局表示，已去信醫委會主席，要求醫委會交代處理投訴的調查和紀律研訊機制，並因應有關個案全面審視機制並提出完善機制的建議，以符合社會及市民對醫護專業水平和操守的期望。局方指，醫委會需恪守其「行公義、守專業、護社群」的使命。

醫委會主席：未解釋拖延多年原因 對被告造成不公

內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建。夫婦指，懷疑婦產科醫生未篩查黎太體內的乙型鏈球菌，兒子出世時受感染，質疑負責兒科醫生亦沒有即時跟進。兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦翌年向醫委會投訴。事件原定2016年展開研訊，惟被投訴醫生申請押後研訊並獲批。

醫委會就相關投訴至本月中才再度研訊，涉事醫生一方指事隔多年，難獲公平審訊，要求永久擱置。醫委會主席鄧惠瓊前日於研訊表示，秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。黎氏夫婦日前召記者會，對研訊結果感到憤怒，冀醫委會交代事件。