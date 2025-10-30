雙非子出生後腦癱 醫委會隔15年宣布終止研訊 父母批不公平促致歉 研提司法覆核

一對內地父母16年前來港產子，兒子出生後腦癱及四肢殘障，父母懷疑涉及醫生疏忽，向醫委會投訴。醫委會事隔15年開庭，前日裁定審訊時間過長，對醫生造成不公，宣布永久擱置聆訊。事主父親批評醫委會失職、安排不公平，擬司法覆核並致信特首追討。協助家屬的社區組織協會斥公義未彰，認為事件中醫委會亦有失職；促該會14天內覆核決定，同時建議醫委會參考死因庭的案件管理程序，目標在兩年內完成聆訊。 內地夫婦黎志堅和彭紅英2009年來港產子，於浸會醫院誕下兒子黎遠建。夫婦指，懷疑婦產科醫生未篩查黎太體內的乙型鏈球菌，兒子出世時受感染，質疑負責兒科醫生亦沒有即時跟進。兒子3日後手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障；夫婦翌年向醫委會投訴。事件原定2016年展開研訊，惟被投訴醫生申請押後研訊並獲批。

醫委會就相關投訴至本月中才再度研訊，涉事醫生一方指事隔多年，難獲公平審訊，要求永久擱置。醫委會主席鄧惠瓊前日於研訊表示，秘書處未能解釋為何拖延案件多年，令針對被告的研訊「具壓迫性和濫用性」，造成不公，故決定終止，同時禁止秘書繼續紀律調查案件。

夫婦：結果令人好心痛 黎氏夫婦昨召開記者會回應安排，指對研訊結果感到憤怒，認為醫委會行政失職。黎志堅說，「我哋等左呢單案件16年，得到咁嘅結果，好心痛」。他斥香港已成「第三世界」，冀醫委會清楚交代事件，未來將考慮司法覆核。

彭鴻昌斥保護醫生 協助家屬的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，事件出人意料，認為醫委會的決定對醫生、病人和市民都是難以接受，事件並非只有秘書處行政失職，醫委會有責任監督，因此亦有失職。 他續指，醫委會的宗旨除要守護醫生專業，亦要行公義、護社群，但前日的裁決僅守住醫生專業，卻忽略了後兩者；斥醫委會在公眾利益與醫生利益之間，傾向保護醫生，希望研訊小組拿出勇氣，根據《醫生註冊條例》於14天內覆核決定。如果醫委會未有覆核研訊結果，家屬不排除會提出司法覆核，要再同律師研究。