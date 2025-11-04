雙非子殘障案研訊遭醫委會終止 父親申法援擬司法覆核

醫委會早前終止研訊一宗雙非童出生後腦癱投訴。涉事男童父親黎志堅昨代表兒子黎遠建申請法援，擬就醫委會決定提出司法覆核。他在申請法援的文件提出三大理據，包括有關決定不當、決定在不合理的情況下作出、作出決定者有角色衝突理應避席。

黎志堅認為，研訊小組裁決「明顯不穩妥」、「只顧及被告一方利益，未有平衡病人及公益」、「未有解釋延誤8年的原因之前作出裁決」。他批評醫委會兼當日研訊小組主席鄧惠瓊，對秘書處的延誤責無旁貸，亦沒主動要求處方盡快解釋延誤並予以改善，以及就延誤道歉，斥褫奪了投訴人獲得研訊的權利，更質疑她「草草結案」是為了避免自己被問責。