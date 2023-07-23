雙非男童被遺棄醫院　消息：母親願意回港接男童　未有確實日期

一名12歲「雙非」男童前日(21日)中午被遺棄在廣華醫院，警方昨日(22日)已聯絡到男童母親，消息指她正身處內地，初步願意回港接回男童，惟未有確實日期。特首李家超形容事件非常不應該、心中非常不舒服，會審視他們需否負上法律責任，又指警方已聯絡到男童父母，希望他們能回港接回被遺棄的兒子。
政府不容許類似事情發生
李家超今日(23日)啟程往東盟3個國家前在機場表示，男童身體健康暫時良好，社會福利署已安排他到青年及兒童院照顧，稍後亦會向兒童法庭申請兒童保護令。他強調，現屆政府施政重點是要建立關愛共融社會，不會容許類似事情發生。
粉嶺高球場收地工作繼續進行
另外，香港哥爾夫球會前日就粉嶺高爾夫球場用地環評報告程序上的錯誤和不符合規定之處，提出司法覆核申請。李家超表示，不評論實際情況，而司法覆核是針對環評報告，收回用地並非要點，強調會繼續收回32公頃用地的工作。他又指，香港是法治社會，會尊重每個人行使法律權利。
李家超今起一連7日率團訪問3個東盟成員國，依次為新加坡、印尼和馬來西亞。他表示，行程包括與當地領導人見面和考察企業和設施，並向他們介紹香港現實情況、發展潛能和本港商機。代表團包括港府多名高官，以及約30位來自工商、金融服務、運輸、物流和電子商貿、創新科技等不同界別的高級別代表。