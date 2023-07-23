雙非男童被遺棄醫院　消息：母親願意回港接男童　未有確實日期

一名12歲「雙非」男童前日(21日)中午被遺棄在廣華醫院，警方昨日(22日)已聯絡到男童母親，消息指她正身處內地，初步願意回港接回男童，惟未有確實日期。特首李家超形容事件非常不應該、心中非常不舒服，會審視他們需否負上法律責任，又指警方已聯絡到男童父母，希望他們能回港接回被遺棄的兒子。

政府不容許類似事情發生

李家超今日(23日)啟程往東盟3個國家前在機場表示，男童身體健康暫時良好，社會福利署已安排他到青年及兒童院照顧，稍後亦會向兒童法庭申請兒童保護令。他強調，現屆政府施政重點是要建立關愛共融社會，不會容許類似事情發生。