雙非童在港被遺棄 李家超：非常不應該 審視須否負法律責任

一名12歲「雙非」男童早前被遺棄在廣華醫院。據了解，警方日前已聯絡到男童母親，她承認遺棄兒子，聲稱希望他能留在香港接受良好教育，經協商後同意回港接回兒子，惟未有確實日期。行政長官李家超形容事件「非常不應該」，會審視他們須否負上法律責任，又指希望他們能回港接回被遺棄的兒子。有心理學家表示，經歷被遺棄的兒童較易患上心理疾病，包括自尊感會較低，亦較難與他人建立親密關係。

「雙非」男童 陳泓儒 12歲 ‧7月18日(上周二)隨母親由江西乘高鐵來港並入住油麻地一間賓館。 ‧其母親於21日清晨帶男童到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，其後把他獨自留在醫院接受治療。

李家超昨日回應男童被遺棄事件，形容「非常不應該」。他表示，男童身體健康暫時良好，社會福利署已安排他到青年及兒童院照顧，稍後亦會向兒童法庭申請兒童保護令。他又指，父母應該愛護子女，並要努力把教育及照顧的工作做到最好，形容發生這樣的事件「令人心中不舒服」。 李家超表示，警方會循遺棄兒童法律責任的方向調查。他強調，現屆政府施政重點是要建立關愛共融社會，不會容許類似事情發生，又希望男童父母能來港接回孩子。 該名12歲的「雙非」男童陳泓儒日前被發現遺棄在油麻地廣華醫院。據了解，他於上周二(18日)隨母親由江西乘高鐵來港，入住油麻地一間賓館。其母親於21日清晨帶他到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，並把他獨自留在醫院接受治療。據悉，母親曾指示男童告知被母親遺棄，院方得悉事件後報警求助。男童目前被送到屯門兒童及青少年院照顧，事件暫列作虐兒案。