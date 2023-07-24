雙非童在港被遺棄 李家超：非常不應該 審視須否負法律責任

一名12歲「雙非」男童早前被遺棄在廣華醫院。據了解，警方日前已聯絡到男童母親，她承認遺棄兒子，聲稱希望他能留在香港接受良好教育，經協商後同意回港接回兒子，惟未有確實日期。行政長官李家超形容事件「非常不應該」，會審視他們須否負上法律責任，又指希望他們能回港接回被遺棄的兒子。有心理學家表示，經歷被遺棄的兒童較易患上心理疾病，包括自尊感會較低，亦較難與他人建立親密關係。
「雙非」男童 陳泓儒 12歲
‧7月18日(上周二)隨母親由江西乘高鐵來港並入住油麻地一間賓館。
‧其母親於21日清晨帶男童到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，其後把他獨自留在醫院接受治療。
李家超昨日回應男童被遺棄事件，形容「非常不應該」。他表示，男童身體健康暫時良好，社會福利署已安排他到青年及兒童院照顧，稍後亦會向兒童法庭申請兒童保護令。他又指，父母應該愛護子女，並要努力把教育及照顧的工作做到最好，形容發生這樣的事件「令人心中不舒服」。
李家超表示，警方會循遺棄兒童法律責任的方向調查。他強調，現屆政府施政重點是要建立關愛共融社會，不會容許類似事情發生，又希望男童父母能來港接回孩子。
該名12歲的「雙非」男童陳泓儒日前被發現遺棄在油麻地廣華醫院。據了解，他於上周二(18日)隨母親由江西乘高鐵來港，入住油麻地一間賓館。其母親於21日清晨帶他到廣華醫院登記，聲稱肚瀉及咳嗽，並把他獨自留在醫院接受治療。據悉，母親曾指示男童告知被母親遺棄，院方得悉事件後報警求助。男童目前被送到屯門兒童及青少年院照顧，事件暫列作虐兒案。
「雙非」兒童曾經在香港引起極大爭議，是指父母皆非香港居民而在港誕下的嬰兒，即使父母並非港人，但根據香港法例，他們仍然享有居留權，屬於香港永久性居民。在2013年、即「零雙非」政策未正式推出前，在港出生的「雙非」兒童數目逐年增加，由2001年的620人，至2011年激增至高峰的逾35,000人。
大量雙非兒童出現引起社會強烈不滿，市民擔憂他們搶奪港人資源，隨後更引發市民上街遊行，反對內地孕婦來港產子。直至2013年，政府推出「零雙非」政策，公立及私立醫院均不再接受「雙非」孕婦預約分娩，雙非兒童的數目才大幅下降。
社署：如沒有親屬照顧或安排領養
對於今次發生「雙非」兒童在港被遺棄事件，立法會保安事務委員會主席陳克勤向本報表示，在制度上難以阻止「雙非」父母帶孩子來港，但認為父母應該負起照顧孩子的責任，在任何情況下都不應該遺棄自己的孩子。
社署表示，若發現被遺棄兒童，會盡力按所得資料聯絡他們的父母、監護人或親友，在可行情况下，社工會致力協助安排有關兒童與其家人或親屬團聚。如沒有合適的親屬照顧兒童，會考慮其他可行安排包括領養。
心理學家：被棄孩童易缺乏安全感
臨床心理學家梁重皿向本報指出，若兒童被父母遺棄，會降低孩子的自尊感；而在他們的成長過程中，亦可能覺得需要討好他人，才能建立自我價值，倘若情況有落差，會很容易感到沮喪。此外，由於曾被遺棄，令他們缺乏安全感，難以與他人建立親密關係，即使能進入一段親密關係，亦容易焦慮及緊張，覺得「不安全，造成惡性循環」，從而引發心理疾病，影響孩子的精神健康。