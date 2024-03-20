難得一見古代建築模型燙樣 圓明園——清代皇家園居文化今起香港故宮展出

現代建築，建築師會經精算及繪製草圖，發展商亦會放置建築模型供準業主了解。原來古代大型建築，皇家御用建築師同樣會製圖及製作名為「燙樣」建築模型，供皇室人員了解外觀、室內結構及布局，詳細尺寸比例亦方便興建工程。香港故宮文化博物館今起舉行「圓明園——清代皇家園居文化」，當中一件展品便是雍正帝常用寢宮萬方安和殿的燙樣。博物館研究員指，時至今日，燙樣對故宮建築復修工作仍起重要作用。
香港故宮文化博物館今起舉行大型特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」，將分兩期，共展出逾190件珍藏，其中絕大部分首次出境展出。展覽按圓明園的空間布局、時令節慶、再現名園、皇室親情及劫難與遺跡，共5個單元，盼再現有「萬園之園」之稱、圓明園的昔日輝煌，講述清代宮廷歷史、生活和藝術的故事。
首期約100件展品中，「圓明園萬方安和殿燙樣」是亮點之一。博物館助理研究員梁慧淇指，燙樣是清代皇家御用建築師為呈送御覽而製作的建築模型，不僅可作外觀參考，模型附詳細的尺寸，方便工人按比例、結構製作實際建築。她續指，時至今日，燙樣對故宮建築復修工作仍有重要作用，極具歷史文物及藝術欣賞價值；全球現存僅80多件燙樣，是次展覽獲故宮博物院借出5件原件及1件複製品，屬香港首次展出此類文物。
她介紹，萬方安和殿是雍正帝常用寢宮；現存燙樣是同治年間重修方案模型，比例約為1:100，主體建築平面呈卍字形，象徵神聖與吉祥的佛教符號；大殿周圍的水體、橋座、涵洞及室內裝修細節均有細緻表達，如以黃籤標明「板牆門口」、「嵌扇」、「寶座床」、「提玻璃鏡」等。
香港故宮文化博物館副館長(研究策展及節目)王伊悠分享，「乾隆帝妃及永琰像」亦是焦點之一。此畫作背景貼有官員在嘉慶6年所留下黃籤，標註此畫原圓明園常春園中「貼落」(類似現代壁畫)，畫中小童為乾隆兒子、嘉慶帝永琰，身旁女子則有可能為其養母乾隆帝慶妃。
展覽亦運用多媒體重新建構復原它昔日的輝煌，引領觀眾撫今追昔，透過投影方式呈現「圓明三園」的建成過程及十多處景致，並在展示遺址僅存雕花構件的區域，透過虛擬投影技術展示園明園從繁華到消逝的歷程。王伊悠形容這種大規模匯集園明園多類型文物的展覽「百年不遇」，最近一次同類園明園展覽已是1930年代。她盼觀眾能更深入了解圓明園，近距離欣賞皇帝及后妃的生活，加深對清代歷史的理解。