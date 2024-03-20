難得一見古代建築模型燙樣 圓明園——清代皇家園居文化今起香港故宮展出

現代建築，建築師會經精算及繪製草圖，發展商亦會放置建築模型供準業主了解。原來古代大型建築，皇家御用建築師同樣會製圖及製作名為「燙樣」建築模型，供皇室人員了解外觀、室內結構及布局，詳細尺寸比例亦方便興建工程。香港故宮文化博物館今起舉行「圓明園——清代皇家園居文化」，當中一件展品便是雍正帝常用寢宮萬方安和殿的燙樣。博物館研究員指，時至今日，燙樣對故宮建築復修工作仍起重要作用。

香港故宮文化博物館今起舉行大型特別展覽「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」，將分兩期，共展出逾190件珍藏，其中絕大部分首次出境展出。展覽按圓明園的空間布局、時令節慶、再現名園、皇室親情及劫難與遺跡，共5個單元，盼再現有「萬園之園」之稱、圓明園的昔日輝煌，講述清代宮廷歷史、生活和藝術的故事。