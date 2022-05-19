難忘考試｜44名考生竹篙灣應考DSE 民安隊員淥定杯麵打氣

今屆中學文憑試(DSE)所有科目的筆試已結束，考評局連續第二年於竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供正在檢疫和確診的考生應考。今年共有44名考生於竹篙灣應考，當中18人屬檢疫人士、26人為確診考生。有「黑仔」考生不幸兩度被列為密切接觸者入營考試，亦有民安隊員看准時間，為肚餓考生淥定杯麵，幫助他們補充體力；更有人因太悶，考試後與監考員先聊聊天才離開試場。
考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，所有在竹篙灣進行的科目都準時開考，無接獲作弊等異常事件。其中5名考生是在考試當日乘抗疫的士到達應考。她指，有3名考生在竹篙灣「住足8日」，期間完成包括核心科目在內六科科目。另有「黑仔」考生兩次「入營」，包括兩度被列為密切接觸者，或本身是密切接觸者，其後因確診而須到竹篙灣考試。
考生不願離開 盼捉緊開窗透氣機會
即使考生須在隔離的情況下應考，但也不是孤軍作戰。在確診考生區域擔任監考員的黃子諾指，考生人數少，監考員可更貼心了解和處理考生的需要。他表示，曾遇到有考生完成考試後也不願離開，細問下發現原來是隔離生活太悶，希望逗留久些，捉緊開窗透氣及和監考人員聊天的機會。他又分享另一窩心事，是有次考試期間，考生表示十分肚餓，民安隊員得悉後隨即「淥定杯麵、計準3分鐘」，好待考完試即把杯麵送上，讓考生在考卷二前的休息時間補充體力。
新增錄像設備免烈日下監考
是次DSE，局方於竹篙灣準備了50間考室，以及47名考評局職員、試場主任及監考員協助。連續2年在竹篙灣出任試場主任的何家鴻表示，今年試場新增錄像設備，讓監考人員可坐在控制室留意視像情況，不用在烈日下頻密巡邏監考，除了感覺較好，亦較有效率，因可透過系統即時回應考生訴求。他又指，留意到確診考生一般身體及精神狀況較差，監考人員會特別留意其身體，例如曾見有考生考到一半伏在桌上不動，會主動了解，幸而考生只稍作休息便繼續作答。