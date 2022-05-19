難忘考試｜44名考生竹篙灣應考DSE 民安隊員淥定杯麵打氣

今屆中學文憑試(DSE)所有科目的筆試已結束，考評局連續第二年於竹篙灣社區隔離設施設立特別試場，供正在檢疫和確診的考生應考。今年共有44名考生於竹篙灣應考，當中18人屬檢疫人士、26人為確診考生。有「黑仔」考生不幸兩度被列為密切接觸者入營考試，亦有民安隊員看准時間，為肚餓考生淥定杯麵，幫助他們補充體力；更有人因太悶，考試後與監考員先聊聊天才離開試場。

考評局學校考試及評核部高級經理趙詩韻表示，所有在竹篙灣進行的科目都準時開考，無接獲作弊等異常事件。其中5名考生是在考試當日乘抗疫的士到達應考。她指，有3名考生在竹篙灣「住足8日」，期間完成包括核心科目在內六科科目。另有「黑仔」考生兩次「入營」，包括兩度被列為密切接觸者，或本身是密切接觸者，其後因確診而須到竹篙灣考試。