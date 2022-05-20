雪上加霜｜失業率升至5.4% 逾20萬人無工開 羅致光：未來數月將改善

就業市場進一步惡化，政府昨公布最新失業率(2至4月)為5.4%，較上次公布升0.4個百分點，失業人數增至20.61萬人；就業不足率亦至3.8%，漲0.7個百分點，人數升至14.2萬人。勞工及福利局長羅致光指，期內較後時間市況隨着本地疫情減退和本地經濟活動恢復而有所回穩，預計就業市場於未來數月應會有所改善。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一次公布上升1.1個百分點至10.0%。其中，餐飲服務活動業上升1.9個百分點至12.9%，零售業上升0.6個百分點至8.3%。其他大多數行業的失業率也上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。就業不足率方面，上升主要見於零售、住宿及膳食服務業、運輸業、教育業以及藝術、娛樂及康樂活動業。

數據收集正值疫情第五波高峰期，當中3月初出現單日逾5萬宗確診宗數，達今波疫情頂峰，隨後開始回落。勞工及福利局長羅致光昨表示，勞工市場在今年2至4月進一步惡化，然而情況在期內較後時間隨着本地疫情減退和本地經濟活動恢復而有所回穩；預計隨著本地疫情減退和社交距離措施逐步放寬，加上新一輪消費券計劃，應會為與消費相關行業帶來支持，從而幫助有關行業就業。另外，新一輪「保就業」計劃等紓緩措施料有助改善經濟氣氛、支援企業和保障員工就業。勞工處亦於6月7及8日舉辦「開創新天地網上招聘會」，超過50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。