雲咸街槍擊案｜警再拘6人累計16人落網 另破獲3宗管有仿製槍械

３宗案分別由新界南、新界北及西九龍3個總區跟進。（林俊源攝)

本月10日凌晨中環發生槍擊案，警方再拘捕6人，並在元朗錦田尋獲一輛涉案七人車。警方指，相信拘捕的6人屬開槍的幫派，他們各負責不同角色，包括登記車主、司機、乘客、涉嫌銷毀車輛等等。案件中涉及3部車輛，剩下一部七人車仍在搜索，拘捕行動仍然繼續。警方又提到，目前仍在追查槍手槍支下落。至今，同案累計被捕人數增至16人，當中除2人是本地人外，其餘均為非華裔人士，年齡介乎22至43歲。

警方在今日記者會中，將該宗案件與另外3宗管有仿製火器案件一同匯報，被問及案件有否有關聯時，警方指這4宗案件無關，但這些案件反映槍械案依然時有發生，呼籲市民全民反恐，見疑即報，重申極度重視在鬧市發生的槍擊案。

警另破獲3宗管有仿製槍械案

警方指根據情報，破獲3宗管有仿製槍械案，拘捕3名17歲至44歲男子，他們涉嫌管有仿制槍械以及藏有攻擊性武器，分別由新界南、新界北及西九龍3個總區跟進，初步調查3名被捕人士並無關係。

新界南總區早前發現有人於網上售賣防毒面具和濾罐等，經調查後，今日早上拘捕一名17歲中學生，於其住所檢獲氣槍、伸縮棍、摺刀、摺錘、「光時」旗幟及印有反政府標語的報章，會調查背後是否有人操控，被捕人仍然被扣留調查。

新界北總區根據線報，今日清晨突擊一個天水圍住宅，拘捕一名23歲男子，他報稱無業，行動中，檢獲9支懷疑改裝槍、18個彈匣、3把軍刀、一個防毒面具及兩張反政府旗幟。被捕人仍然被扣留調查，不排除有更多人被捕。

西九龍總區今日早上於深水埗一個住宅單位突擊搜查，拘捕一名44歲男子，行動中檢獲27支氣槍、56個彈匣、3把軍刀、被捕男子報稱是送貨工人，仍然被扣留調查。