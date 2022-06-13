雲咸街槍擊案｜警方懸紅25萬元呼籲市民提供消息

案發於6月10日凌晨時分，7名男子於雲咸街34號外手持利刀襲擊在場的車隊，受襲車隊的一名男子據報疑向一名刀手開槍，刀手腹部中槍受傷，連同非華裔男刀手共3人受傷。警方在現場檢獲一粒彈頭、一粒彈殼及9把刀，疑與案件有關。5名男子涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器被捕，包括一名24歲本地男子及4名年齡介乎23至42歲的非華裔男子。5人被控合共一項「企圖有意圖而傷人」罪及各一項「管有攻擊性武器」罪，有組織罪案及三合會調查科跟進調查。

中區雲咸街上周五(10日)發生的開槍案，警方懸紅25萬元，呼籲市民提供消息，包括涉案手槍及使用槍械者的下落。

警方入境處海關採取聯合行動

警方指，由於案件涉及暴力及槍械，亦與其他執法部門積極聯繫、交流情報，務求盡快將所有涉案者繩之於法。警務處副處長（行動）袁旭健今日與入境處及海關高層人員召開特別會議，商討進一步加強合作，採取聯合行動，嚴厲打擊此等嚴重罪案。另外，約150名警員、入境處及海關人員，今晚展開聯合行動，在尖沙嘴重慶大廈及附近截查可疑人士，打擊黑社會活動。

警方呼籲市民，如有任何涉案資料提供，或知悉涉案槍械或使用槍械者的下落，請盡快致電999或6277 1708與有組織罪案及三合會調查科聯絡。