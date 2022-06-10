雲咸街槍擊案｜警暫拘4人疑涉兩幫派鬥爭　涉案半自動手槍未尋回

中環雲咸街凌晨2時許發生持刀襲擊及開槍案，警方下午交代案情，有組織罪案及三合會調查科何振東高級警司指，據初步調查，事件涉及兩個幫派鬥爭，事發時其中一個幫派的人士乘坐兩輛車到現場，至少8名男子由車上跳出，手持利刀打算向現場另一幫派成員乘坐的3輛車施襲，對方有人開最少兩槍還擊，3輛車其後先後離去。

一男腹部中槍正接受手術

警方到場後，發現6名男子，相信都是同一幫派成員，當中3名無受傷男子即時被拘捕，其中一名是本地男子，其餘2人是非華裔人士，另3名受傷人士送醫治理，當中一名腳部受傷人士被拘捕，餘下兩人包括一名25歲男子，腹部中槍，仍在接受手術；另一名30歲男子頭部受傷，情況穩定，被捕4人則涉嫌企圖傷人及藏有攻擊性武器。何振東指，兩個幫派素有積怨，相信事件源於兩派就著非法利益分贓不勻，強調警方非常重視事件，會盡全力追緝所有涉案人士，並要起回案中所用槍械。

料與七一回 歸無關

警方在現場檢獲一個彈殼、一個彈頭，估計為9mm子彈，相信由半自動手槍發射。另外，警方在今日凌晨4時許接報，指八鄉一部客貨車焚毁，相信與案件有關。被問到事件會否涉及七一回歸，何振東指相信事件僅屬兩個幫派鬥爭，與七一回歸沒有關係。