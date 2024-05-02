雲漢邨腐液案｜觀塘76歲老翁被捕下周五提堂　警：缺公德心非無差別傷人

觀塘本周二（30日）發生高空墮物事件，一名73歲女途人行經觀塘雲漢邨漢柏樓時，被高處墮下的兩樽腐蝕性液體濺中，導致面、頸和手臂紅腫及痛楚，其兒子見狀連忙報警。警方和救護員接報後趕至現場，由救護車將老婦送往聯合醫院治，警方事後拘捕76歲男住客。警方表示，傷者頸項及手臂紅腫，送院經治理後已經出院；被捕老翁則於下周五（10日）在觀塘裁判法院提堂。

通渠後將膠樽從窗口掉出街

警方秀茂坪警區刑事調查隊督察姚詠蕾今日（2日）向傳媒簡報案情稱，警方接報經調查後，於同日下午5時半左右，以「傷人」罪拘捕一名76歲老翁，並於漢柏樓一樓一個單位的公用廚房洗手盆旁垃圾桶內，檢獲兩個樽蓋，經檢查與掉落街的兩個膠樽吻合，相信疑犯通渠後，將兩個膠樽從窗口掉出街，結果殘餘的通渠水傷及女途人。