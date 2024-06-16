零售管理協會料零售業錄低雙位數跌幅 謝邱安儀：比寒冬期更嚴重

自疫後通關以來，本地零售業復甦不似預期，令業界叫苦連天。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，協會預測今年零售業總銷貨價值將錄得低雙位數跌幅，形容業界正處於水深火熱中，比寒冬期更嚴重。她表示，疫情後整個大環境已經轉變，再盲目追求疫情前的水平是不切實際。她建議，政府爭取提高內地旅客的免稅額。

謝邱安儀出席電視節目《講清講楚》時表示，預測全年零售總銷貨價值是低雙位數跌幅，形容現時業界的境況比寒冬期更嚴重。她預料，料明年與今年相比有輕微升幅，惟坦言只是基數低，未必反映實況。她指出，疫後大環境有所轉變，包括經營環境及旅客的消費模式，故不能再追求疫情前的水平，現時業界只可以思考如何做得更好。

本地零售業需要提升創意 對於有說法指香港服務遠遜內地，謝邱安儀認為兩地情況各不同，但認為在服務態度方面確實可以做得更好；她又相信，最重要是向客人提供高質素的產品，而在未能與內地「鬥平」情況下，本地零時業需要更加推廣及提升創意。現時內地旅客訪港的免稅額為5,000元人民幣，謝邱安儀建議，政府可仿傚海車的做法，爭取提高免稅額至每年10萬元。