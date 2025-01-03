零售銷貨值按年跌7.3% 煙酒產品價值反飆四成七

去年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%，連跌9個月兼跌幅大於市場預期的3.4%。當中網上銷售佔9.3%，達29億元，但同樣比前年同期少7.0%，月內只有小量零售類別的銷貨價值按年錄得升幅，包括飆升四成七的酒類飲品及煙草，以及超級市場貨品、未分類消費品等。

政府表示，當月的零售業網上銷售價值為29.3億元，佔整體數字9.3%，比前年11月少7.0%。若按零售商主要類別分析，汽車及汽車零件去年11月比前年同月的銷貨價值跌幅最大，達34.4%，其次是麵包、糕餅、糖果及餅乾，跌22.7%、家具及固定裝置跌20.5%。期內，酒類飲品及煙草的銷貨價值按年升47.7%，其次是升3.5%的超級市場貨品和升1.4%的未分類消費品，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類亦升0.8%。