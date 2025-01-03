零售銷貨值按年跌7.3% 煙酒產品價值反飆四成七

去年11月零售業總銷貨價值的臨時估計為317億元，按年下跌7.3%，連跌9個月兼跌幅大於市場預期的3.4%。當中網上銷售佔9.3%，達29億元，但同樣比前年同期少7.0%，月內只有小量零售類別的銷貨價值按年錄得升幅，包括飆升四成七的酒類飲品及煙草，以及超級市場貨品、未分類消費品等。
政府表示，當月的零售業網上銷售價值為29.3億元，佔整體數字9.3%，比前年11月少7.0%。若按零售商主要類別分析，汽車及汽車零件去年11月比前年同月的銷貨價值跌幅最大，達34.4%，其次是麵包、糕餅、糖果及餅乾，跌22.7%、家具及固定裝置跌20.5%。期內，酒類飲品及煙草的銷貨價值按年升47.7%，其次是升3.5%的超級市場貨品和升1.4%的未分類消費品，新鮮或急凍魚類及禽畜肉類亦升0.8%。
港府稱惠港措施助推動消費
至於去年10月的零售業總銷貨價值，修訂後估計較前年同月下跌4.8%。政府發言人表示，受消費模式轉變及港元匯率偏高影響，去年11月零售業總銷貨價值按年繼續下跌。他續說，旅客和市民消費模式轉變會繼續影響零售業表現，然而國家推出多項提振內地經濟措施及惠港措施，包括上月起恢復及擴展深圳「一簽多行」安排，加上港府各項提振市面氣氛措施和就業收入增加，有助推動旅客和市民在本地市場消費。
零售管理協會料上月交易量增
香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，11月按年跌幅擴大主要受到去年基數影響，因2023年10月受惡劣天氣和黃金周假期日數減少影響，致該月基數較低，11月就返回較真實的情況。她相信，「一簽多行」放寬將逐步帶動人流，預料上月整體交易及人流均有所提升，又稱會員反映上月較低單價的貨品比較受惠，如快餐、服裝等，大部分會員上月生意按月錄得升幅，但坦言農曆新年長假期港人外遊，對零售業將繼續帶來擔憂。