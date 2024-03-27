零碳STEAM復活節派對 親子體驗沉浸式STEAM遊戲及工作坊

後日開始復活節長假期，各位父母是否計劃好一個寓學習於娛樂的親子活動？不妨參加建造業零碳天地（零碳天地）於本周六、日舉辦的「玩轉復活STEAM零碳派對」！活動延續去年主題，繼續推動STEAM教育發展，透過創新有趣的STEAM及綠色減碳等體驗遊戲及活動，加深孩童認知未來建造科技及可持續發展領域，培養他們的創造力和多角度思考，以及啟發他們對低碳生活及可持續發展的興趣，展開「碳中和」環保教育之旅。
嘉年華將設有各類好玩有趣的攤位遊戲，從科學原理、環保知識、建造工程至機械編程，讓大人小朋友一起增進低碳能源和建造安全等知識。活動重頭戲絕對是「STEAM X 建造綠色工作坊」和「STEAM零碳尋蛋歷險之旅」教育日營活動，工作坊內容融入STEAM及綠色元素，種類繁多，包括彩繪復活蛋、STEAM工程模型、植物花盆彩繪體驗等，提升小朋友跨學科思考能力；至於教育日營除了讓參加者體驗STEAM互動空間外，更會親自製作科學模型，運用科學原理於園區開展不一樣的獵蛋STEAM之旅。
另外，活動邀得「綠在觀塘」現場設立都市固體垃圾徵費計劃資訊站及環保攤位遊戲，提早做好日常生活準備；同場亦有香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC)以互動體驗遊戲向大眾推廣數碼無障礙概念，建設共建多元共融社會，還有本地音樂人現場Busking，分享低碳音樂。
捕築∙光影玻璃藝術 文青打卡熱點
零碳天地為營造更好的節日氛圍同時推動環保建材，特意採用各款色彩繽紛的玻璃打造復活藝術裝置，並以零碳天地的英文簡稱「ZCP」組成主要設計骨幹，藉以不同角度的陽光折射幻化成豐富多變的炫目光線，象徵玻璃重生後的多元色彩。值得一讚的是，玻璃乃環保的建築材料，可完全回收，並重塑成環保磚等環保建築材料，重生的概念與復活節的理念相互呼應。裝置座落於園區的綠油油草坪，讓公眾欣賞作品的同時，進一步探索環保概念及可持續建築的無限可能。此外，不要錯過玻璃上的設計，以建造業為設計意念，配以多個綠色建築元素，灌輸綠建及可持續發展的重要性。
玩轉復活STEAM零碳派對
日期：2024年3月30日（星期六）至31日（星期日）
時間：中午12時至下午6時
地點：九龍灣常悅道8號建造業零碳天地
費用：免費入場
報名參加教育日營：https://bit.ly/ZCPEaster_TChi
想支持建造業零碳天地的綠色教育活動？加入綠色合作夥伴計劃攜手向公眾展示對可持續發展的承諾，詳情：https://zcp.cic.hk/chi/donations-and-sponsorships