零碳STEAM復活節派對 親子體驗沉浸式STEAM遊戲及工作坊

「STEAM零碳尋蛋歷險之旅」教育日營活動啟發他們對低碳生活及可持續發展的興趣。

後日開始復活節長假期，各位父母是否計劃好一個寓學習於娛樂的親子活動？不妨參加建造業零碳天地（零碳天地）於本周六、日舉辦的「玩轉復活STEAM零碳派對」！活動延續去年主題，繼續推動STEAM教育發展，透過創新有趣的STEAM及綠色減碳等體驗遊戲及活動，加深孩童認知未來建造科技及可持續發展領域，培養他們的創造力和多角度思考，以及啟發他們對低碳生活及可持續發展的興趣，展開「碳中和」環保教育之旅。

嘉年華將設有各類好玩有趣的攤位遊戲，從科學原理、環保知識、建造工程至機械編程，讓大人小朋友一起增進低碳能源和建造安全等知識。活動重頭戲絕對是「STEAM X 建造綠色工作坊」和「STEAM零碳尋蛋歷險之旅」教育日營活動，工作坊內容融入STEAM及綠色元素，種類繁多，包括彩繪復活蛋、STEAM工程模型、植物花盆彩繪體驗等，提升小朋友跨學科思考能力；至於教育日營除了讓參加者體驗STEAM互動空間外，更會親自製作科學模型，運用科學原理於園區開展不一樣的獵蛋STEAM之旅。

另外，活動邀得「綠在觀塘」現場設立都市固體垃圾徵費計劃資訊站及環保攤位遊戲，提早做好日常生活準備；同場亦有香港互聯網註冊管理有限公司 (HKIRC)以互動體驗遊戲向大眾推廣數碼無障礙概念，建設共建多元共融社會，還有本地音樂人現場Busking，分享低碳音樂。