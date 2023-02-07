雷射槍 隱形戰車iVast系統助偵測蒐證 反非法賽車專組破7案拘44人

電影中常出現警車追截非法賽車，主角更成功逃之夭夭。現實是，即使沒有當場被警方截獲，事後仍可能被拘捕及檢控。警方新界北總區「反非法賽車專組」為加大打擊非法賽車力度，利用「TruCam」(俗稱雷射槍)、「隱形戰車」等偵速儀器，在毋須截停違法車輛下搜集證據，事後拘捕涉事司機。圖︰李朗僑

反非法賽車專組於2022年初成立，截至去年10月31日共偵破7宗非法賽車事件，涉及44人。小組除了用傳統的截查方式即當場拘捕非法賽車司機外，亦會用情報主導及科技蒐證的非截停方式處理非法賽車案件。每當小組收到非法賽車相關線報，警員會到場埋伏並以「TruCam」拍攝涉事車輛的型號、車牌和紀錄車速、危險駕駛行為；亦會使用「隱形戰車」——裝有「車內速度及自動車牌識別綜合系統(iVAST)」的警車蒐證，而測速影片的清晰度、車速偵測及自動車牌識別的精準度則較「TruCam」準確。不論是「TruCam」還是「隱形戰車」所收集的證據，皆會即時傳送至反非法賽車專組的指揮中心，證據經整理後便交由刑事組分析，鎖定司機並展開拘捕。