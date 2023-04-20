雷雨強風夾擊 一度發黃雨警告 沙田塌圍板傷6人 太陽能板毀車窗

一道低壓槽為廣東帶來雷雨，天文台昨一度發出黃色暴雨警告，強雷雨並伴隨強陣風，沙田廣場有圍板被吹翻，6名途人受傷；屯門亦有太陽能板從高處墮下，壓中一輛正在行駛的私家車，無人受傷。天文台預計未來一兩日廣東有驟雨及狂風雷暴，市民外出時宜留意天文台最新公布。

周末至下周初驟雨減少

香港昨早受到雷雨及強風夾擊，早上烏雲密布，天色昏暗，天文台於昨早8時45分發出特別天氣提示，指位於廣東西部的強雷雨帶正逐漸向東移動，預料會在未來一兩小時影響珠江口一帶，並可能帶來強陣風，隨後於上午10時15分發出黃色暴雨警告，至12時15分取消。

尖沙咀曾錄100公里陣風

天文台於上午11時左右再發出特別提示，指會有猛烈陣風吹襲本港，尖沙咀天星碼頭在11時05分曾錄得每小時約100公里的猛烈陣風，本港部分地點更因強風釀成意外，其中沙田廣場與沙田中心之間一條行人天橋，一排長約10米、高約2.5米的圍板，疑被強風吹倒塌下，有途人走避不及被擊中，造成1男5女受傷。當中2人在現場包紮後拒絕送院，其餘4人則送到威爾斯醫院治理。

強風下，屯門青雲路一塊1.5米乘3米太陽能板亦從高處墮下，壓中一輛駛經附近的私家車，私家車車頭嚴重損毀，擋風玻璃粉碎，幸無人受傷。