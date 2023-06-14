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2023-06-14 10:09:29

雷霆2023｜粵港澳三地警方聯合反黑  港警搗破武器庫拘35歲男

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雷霆2023｜粵港澳三地警方聯合反黑  港警搗破武器庫拘35歲男

雷霆2023｜粵港澳三地警方聯合反黑  港警搗破武器庫拘35歲男

為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」(THUNDERBOLT 2023) 以打擊有組織犯罪活動、三合會及其收入來源，大埔警區反三合會行動組人員昨日(13日)下午突擊搜查上水圍下北村一村屋單位，搗破一個懷疑武器倉庫。行動中，人員拘捕一名35歲本地男子，涉嫌管有攻擊性武器；在單位內亦檢獲3把牛肉刀、1把摺刀及3支鐵棍。被捕人現正被扣留調查。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。根據香港法例第228章第17條，任何人管有攻擊性武器並有所意圖，即屬違法。一定經罪，最高可判罰款港幣5,000元及監禁兩年。
 

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