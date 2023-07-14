雷霆2023｜警瓦解跨境洗黑錢集團　6男女涉清洗逾億港元被捕

警方為響應粵港澳三地聯合行動「雷霆2023」以打擊有組織犯罪活動，港島總區刑事部在昨日(13日)展開執法行動，成功瓦解一個跨境洗黑錢集團，涉案金額超過1億港元。行動中，警方在全港多地以干犯串謀「洗黑錢」及「欺詐」罪拘捕5男1女，年齡介乎22歲至36歲，並檢獲多件金器、名錶、多張扣賬卡及大量現金。

警方港島總區反三合會行動組主管高級督察朱明敏表示，警方今年4月底接獲情報，得知有犯罪集團利用內地銀行發出的扣賬卡，收取內地發生騙案的騙款，再在本港利用扣賬卡於不同商戶購買名貴手錶及金器，之後再轉售作出「清洗」。集團利用「清洗」所得的現金，再去虛擬貨幣交易所購買虛擬貨幣，再匯往海外的電子錢包，作最後「清洗」。

犯罪集團利用工作日犯案方便即時結算

朱明敏又指，犯罪集團利用工作日犯案，貪圖金融機構可在工作日即時結算，趕在內地執法部門凍結有關戶口前犯案。他指，相信集團每日「清洗」至少過百萬港元，相信運作至今「清洗」近1億港元。被捕人士包括1名主腦、2名骨幹、2名車手，以及1名接贓的錶行職員。警方指，集團主腦利用通訊程式，操控2名骨幹成員，再有他們招幕下線購物。同時，集團有專人轉售贓物，以及購買虛擬貨幣，所以集團的低級成員對集團相知甚少，大大增加集團犯案的隱密性。