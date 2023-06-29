雷霆2023｜O記搗非法手段壟斷飯盒生意 揭黑幫向商販收入線費另收月費抽佣

俗稱「Ｏ記」的警方有組織罪案及三合會調查科，在5月展開代號「猛追」的打擊行動，派出探員喬裝不同角色滲入非法活動搜集證據，並聯同入境處、消防處、食環署、新界北總區行動部、新界北反三合會行動組、元朗警區，以及屯門警區採取一連串打黑行動，合共拘捕180人，包括107男74女，年齡介乎16歲至70歲，部分人有三合會背景。

每售一個飯盒拆帳5元

「Ｏ記」D組署理警司温景亨表示，相信行動成功打擊黑幫的收入來源，會繼續打擊所有非法活動，包括以非法手段壟斷飯盒生意。他指，調查所得，黑幫向商販收取一次性1萬元的「入線費」，再向他們收取每月1,000至3,000元的「月費」，而每售出一個飯盒，會拆帳5元。以元朗區內一個有200名工人的地盤為例，每年營業額可達260萬元，而黑幫利用「無本生利」的手法，可賺取一年30萬元的收益。

警方有組織罪案及三合會調查科D2-1主管高級督察黃泳洪指，5月派出4名探員喬裝成飯盒商販，去到新界區不同地盤外擺檔，搜集黑幫犯法證據及情報。他指，有探員去到元朗其中一個地盤，被懷疑有三合會背景人士接觸，以言語威脅、驅趕，以及繳交「租金」。同時，警方發現有關飯盒來自環境十分惡劣的無牌食物製造廠，將與食環署持續打擊有關飯盒供應商。

搗無牌食物製造廠

警方昨日聯同食環署展問收網行動，在落馬洲搗破一個無牌食品製造工場，以「經營無牌食物製造廠」罪名拘捕一名56歲本地女子，並在元朗錦上路一帶地盤突擊巡查，拘捕2男1女本地人，年齡介乎34歲至42歲，涉嫌「無牌販賣」及「阻街」。警方今早搜查元朗多個地點，拘捕兩名29歲及39歲的男子，涉嫌「自稱三合會社團人士」及「刑事恐嚇」，兩人正被扣留調查。