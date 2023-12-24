雷鼎鳴料港經濟未來8至10年緩慢增長　憂人口老化令財赤更嚴重

本港全年經濟增長預測下調至3.2%，特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴今日（24日）於電台節目指，香港正處於經濟轉型的階段，加上受地緣政治環境影響，預計香港經濟在未來8至10年，都會維持緩慢增長，相信整體不會有重大的起色，加上本港人口老化問題嚴重，擔心財赤問題。

安老醫療福利構成財政壓力 疫情打亂部署

雷鼎鳴坦言擔心結構性財政赤字問題，因本港人口老化問題嚴重，安老醫療福利措施等構成沉重財政壓力，疫情亦打亂政府部署，令財政儲備急劇下降，長遠財政計劃工作小組於2014年對未來財赤問題進行的估算，以及制訂的平均預算策略都不再適用，認爲現在困難比20年前更大，當局應小心理財，要審慎考慮是否派錢。