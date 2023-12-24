雷鼎鳴料港經濟未來8至10年緩慢增長　憂人口老化令財赤更嚴重

本港全年經濟增長預測下調至3.2%，特首政策組專家組成員、科技大學經濟學系榮休教授雷鼎鳴今日（24日）於電台節目指，香港正處於經濟轉型的階段，加上受地緣政治環境影響，預計香港經濟在未來8至10年，都會維持緩慢增長，相信整體不會有重大的起色，加上本港人口老化問題嚴重，擔心財赤問題。
安老醫療福利構成財政壓力 疫情打亂部署
雷鼎鳴坦言擔心結構性財政赤字問題，因本港人口老化問題嚴重，安老醫療福利措施等構成沉重財政壓力，疫情亦打亂政府部署，令財政儲備急劇下降，長遠財政計劃工作小組於2014年對未來財赤問題進行的估算，以及制訂的平均預算策略都不再適用，認爲現在困難比20年前更大，當局應小心理財，要審慎考慮是否派錢。
對内地經濟前景樂觀 港人要懂利用「灣區」「帶路」優勢
雷鼎鳴續指，目前國際地緣政治問題尚未化解，預計14至15年後，以購買力平價計算，內地GDP將會等於美國和歐洲的總和，屆時相信美國會轉身與中國改善關係，尤其中國發展「一帶一路」和區域全面經濟夥伴協定漸趨成熟，預期一帶一路沿線國家的經濟增長率會比發達國家更加高，對内地的經濟前景感到樂觀，認爲港人要懂得利用大灣區和一帶一路的優勢，相信本港經濟於10年後會有較亮麗的表現。
港府應研增加人民幣金融產品
雷又指本港金融產品過去太集中於西方國家，不符世界經濟發展潮流，債券的發達程度亦不及其他國家，認為香港在金融上要找不同目標，如中東國家，因為中東國家正考慮購買石油時使用人民幣結算。他又認爲中央及特區長遠應研究在香港增加以人民幣為基礎的金融產品，加強本港作為人民幣離岸中心的角色。
雷又指香港和大灣區近年在高科技行業發展比以往進步很多，相信隨著大學研究成果轉化機制更加成熟，能夠為經濟注入新動力。