電動三輪車「車隊」現身會展站惹議 港鐵：助4行動不便乘客出閘 設備符尺寸要求

網上瘋傳一段港鐵4名乘客坐電動三輪車的代步車上，出閘離開港鐵車站收費區範圍的影片，有網民質疑似是機動車，亦有人擔心有安全隱憂。港鐵回覆《am730》時表示有關乘客使用的行動輔助設備均符合尺寸要求。

有關片段長約36秒，地點為港鐵會展站，可見4名年長人士坐著電動輪椅代步車，從闊度較闊的閘機出閘，還有一名男子跟隨在他們身後為他們拍卡，其中一人的代步車旁掛有拐杖。眾人離開閘機範圍後，有職員指示和帶路，引導他們乘坐升降機。片段引起網民熱議，部份人批評港鐵為何讓體積龐大的電動車進入港鐵範圍，認為不是電動輪椅而是機動車，又指速度高及電池容量大，容易發生意外，「點會畀佢入㗎」、「咁都叫輪椅」，亦有人反指沒問題，「小心眼，人哋傷殘㗎，一啲同情心都冇！」。

港鐵回覆《am730》時表示，周二（3月25日）早上約8時30分，會展站的車站職員協助4名行動不便的乘客出閘，他們使用的行動輔助設備均符合尺寸要求，希望公眾明白當時職員希望盡力為有需要人士提供協助，同時亦確保車站人流順暢。港鐵強調為方便有特別需要的乘客出行，持有有效殘疾人士登記證或醫生證明、有行動障礙或困難人士，在港鐵範圍內可使用符合尺寸等要求的行動輔助設備。港鐵車站設有相關的告示，網站亦有介紹提供相關資訊。

根據港鐵守則，輪椅及電動輪椅只供有行動障礙或困難的人士使用，該輪椅及電動輪椅加上使用者的總重量則不得超過200公斤，而尺寸限制為1200毫米(長) ，700毫米(闊)，內燃機推進的行動輔助設備不得在港鐵範圍內使用，而在車站內使用電動輪椅的行駛速度，應與一般步行速度相若，不超過時速6公里，而上落各層時則必須使用升降機或輪椅升降台，不可使用扶手梯。